El icónico álbum de AC/DC por el que quiere ser recordado Angus Young: “es puro hard rock”

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Esta icónica agrupación ha enamorado a miles de personas en el mundo, gracias a varios éxitos que han estremecido a toda una generación de fanáticos.

La potencia eléctrica de esta banda es indudable, y así se nota en canciones de la talla de ‘Thunderstruck’ o ‘Back in Black’, dos éxitos que son solo una pequeña parte del icónico catálogo musical de AC/DC.

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Esta agrupación ha sido capaz de lanzar varias producciones inigualables. Sin embargo, hay una en concreto que destacó de manera notable, y que según Angus Young, es por la que quiere ser recordado.

El álbum de AC/DC por el que Angus Young quiere ser recordado

AC/DC ha sido uno de los mayores exponentes en lo que se refiere a álbumes de hard rock. Esta agrupación australiana ha lanzado varios discos que se han convertido en grabaciones brillantes.

Dentro de sus 18 lanzamientos han destacado álbumes de la talla de ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’ o su más reciente ‘Power Up’ de 2020. Muchos de estos discos han contenido canciones legendarias. Muchas de ellas han puesto a vibrar al público, tanto en sus versiones de estudio, como en sus ediciones en vivo alrededor del mundo.

No obstante, aunque el catálogo de esta banda es bastante amplio, Angus Young tiene claro cual es su favorito y cual quiere ser el disco por el cual sea recordado.

Este se trata de ‘Let There Be Rock’ el disco de 1977. En una entrevista con Radio SRF 3, Young explicó que este álbum es el ideal para definir a AC/DC, y que es el que utilizaría para sorprender a alguien que nunca ha escuchado a la banda.

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Young explicó que en la creación de este álbum tuvo la presencia de su hermano George en la producción, y que en ese proceso tanto Angus como Malcolm fueron claros al asegurar que querían un álbum que fuera “puro hard rock”.

La ejecución fue magistral. El peso de este álbum se convirtió en uno de los estándares de lo que es este subgénero y su potencia.

Sin dudas, este disco es uno de los más icónicos y así brillan en él éxitos como su homónimo, o ‘Whole Lotta Rosie’, con los que AC/DC estremeció al mundo del rock.