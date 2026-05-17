Así luce el niño de ‘El Aro’ más de 20 años después del estreno de la película: ¿Siguió actuando? | David Dorfman

Han pasado más de 20 años desde el estreno de El Aro, una de las películas de terror más recordadas de los años 2000. Y uno de los personajes que más impactó a los espectadores fue Aidan, el inquietante niño interpretado por David Dorfman, quien hoy luce totalmente diferentes y tiene una vida muy alejada del cine.

En El Aro, David Dorfman interpretó a Aidan Keller, el hijo del personaje de Naomi Watts, un niño silenciosos y misterioso que parecía entender mucho más sobre Samara y la cinta maldita.

Su actuación fue una de las más comentadas de la película debido a la forma inquietante en la que hablaba y observaba todo lo que ocurría alrededor de la maldición.

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¿Qué pasó con David Dorfman después de Hollywood?

El actor ingresó a la Universidad de California UCLA, cuando apenas tenía 13 años y posteriormente estudió Derecho en Harvard. Decidió retirarse de la actuación y enfocarse en el mundo jurídico y político.

En el presente trabaja vinculado a temas legislativos y de seguridad nacional en Estados Unidos, representando labores dentro de la Cámara de Representantes.

Así luce el actor de El Aro

David tiene más de 30 años y luce completamente distinto al niño pálido y aterrador que marcó a toda una generación. Muchos de sus seguidores aseguran que cuesta reconocerlo debido al enorme cambio físico y a la distancia que tomó del mundo del entretenimiento.

A diferencia de otros actores infantiles de Hollywood, Dorfman prácticamente desapareció del espectáculo desde 2010 y no volvió a protagonizar grandes o pequeñas producciones.

El Aro sigue siendo una película de culto

La película fue estrenada en 2002 y fue protagonizada por Naomi Watts y se convirtió en uno de los remakes de terror más exitosos de Hollywood, logrando recaudar más de 249 millones de dólares en taquilla.

La historia de la cinta maldita y la aparición de Samara saliendo del televisor termino marcando a toda una generación y es las escena más recordada por todos los que crecieron viendo en pantalla El Aro.

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