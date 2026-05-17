Así luce el niño de ‘El Aro’ más de 20 años después del estreno de la película: ¿Siguió actuando? | David Dorfman
El actor David Dorfman que interpreto a Aidan en la aterradora película sorprendió al alejarse completamente de Hollywood.
El actor David Dorfman que interpreto a Aidan en la aterradora película sorprendió al alejarse completamente de Hollywood.
Han pasado más de 20 años desde el estreno de El Aro, una de las películas de terror más recordadas de los años 2000. Y uno de los personajes que más impactó a los espectadores fue Aidan, el inquietante niño interpretado por David Dorfman, quien hoy luce totalmente diferentes y tiene una vida muy alejada del cine.
En El Aro, David Dorfman interpretó a Aidan Keller, el hijo del personaje de Naomi Watts, un niño silenciosos y misterioso que parecía entender mucho más sobre Samara y la cinta maldita.
Su actuación fue una de las más comentadas de la película debido a la forma inquietante en la que hablaba y observaba todo lo que ocurría alrededor de la maldición.
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El actor ingresó a la Universidad de California UCLA, cuando apenas tenía 13 años y posteriormente estudió Derecho en Harvard. Decidió retirarse de la actuación y enfocarse en el mundo jurídico y político.
En el presente trabaja vinculado a temas legislativos y de seguridad nacional en Estados Unidos, representando labores dentro de la Cámara de Representantes.
David tiene más de 30 años y luce completamente distinto al niño pálido y aterrador que marcó a toda una generación. Muchos de sus seguidores aseguran que cuesta reconocerlo debido al enorme cambio físico y a la distancia que tomó del mundo del entretenimiento.
A diferencia de otros actores infantiles de Hollywood, Dorfman prácticamente desapareció del espectáculo desde 2010 y no volvió a protagonizar grandes o pequeñas producciones.
La película fue estrenada en 2002 y fue protagonizada por Naomi Watts y se convirtió en uno de los remakes de terror más exitosos de Hollywood, logrando recaudar más de 249 millones de dólares en taquilla.
La historia de la cinta maldita y la aparición de Samara saliendo del televisor termino marcando a toda una generación y es las escena más recordada por todos los que crecieron viendo en pantalla El Aro.
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