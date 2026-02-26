VIDEO: Así fue el primer concierto de AC/DC en Brasil; fan reveló detalles inéditos en ‘El Gallo’

AC/DC sigue haciendo historia y ya dio inicio a su gira de conciertos en diferentes partes del mundo. En esta oportunidad, la banda se presentó en Brasil, el pasado 24 de febrero del 2026 en el Estadio de Morumbi en Sao Paulo, en donde logró hacer ‘sold out’ a tan solo unas horas de lanzar la venta de las boletas.

Fan reveló en Radioacktiva detalles inéditos del primer concierto de AC/DC en Brasil

En esta oportunidad, Nelson Rico, oyente de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, reveló algunos detalles de todo lo que fue esta primera fecha de la banda en Brasil. Sin duda, el hombre aseguró que fue un momento cargado de mucha emoción, en donde logró disfrutar el sueño de verlos en vivo junto a su hijo, Miguel Ángel.

Leer más: AC/DC dio inicio a su gira por Sudamérica: este fue el setlist y las ciudades en las que se presentarán

Además, confesó que cuando salieron las boletas a la venta, tuvo que hacer fila virtual desde las 5:30 a.m. con el fin de poder hacer la compra. Después, el pasado martes 23, tuvo que también hacer una fila de más de tres horas para poder entrar a las cinco de la tarde al estadio para ver a la banda.

Respecto al show, aseguró que es algo totalmente increíble; el sonido es perfecto, desde todos los puntos se puede ver el escenario y, según menciona Nelson, es como escuchar a la banda durante sus primeros años. Esto teniendo en cuenta que el sonido y la voz de los artistas es tal y como se esperaba.

#brasil #rock #saopaulo ♬ som original – Rádio 92,7 FM @radio92.7fm São Paulo vive uma noite para entrar na história do rock. O AC/DC sobe ao palco diante de um estádio completamente lotado, provando mais uma vez sua força atemporal e sua conexão única com o público brasileiro. Com décadas de carreira, a banda australiana mostra que a idade não diminuiu em nada a potência de seus riffs, refrões e da energia que transforma cada show em um verdadeiro espetáculo. 🇧🇷🤘 🎥 tungarette #acdc

“Tenía como ese sustico; muchos decían que se veía que al final no era lo mismo. Pero tú lo escuchas y parece que fuera el CD, es espectacular, siguen siendo muy bueno”, aseguró.

Durante el show también hay ayuda visual de las pantallas; tiene dos grandes a los lados, en donde muestran todo el concierto y, sin duda, conectan con el público que está en el escenario. Además, muchos de los fans van con el merch de la banda y los tan característicos “cachos” que se ponen los artistas en cada show, pero también se pueden encontrar otros productos con el logo de la agrupación.

“En el centro comercial del rock hay muchas temáticas y AC/DC montó su propio espacio en donde venden todo tipo de merch, no es tan costoso y se ven cosas diferentes”, finalizó Nelson.