Hora y dónde ver HOY en VIVO Atlético Nacional vs. Fortaleza; los verdolagas necesitan sumar

Atlético Nacional vuelve a jugar en casa y en esta oportunidad quiere sumar, teniendo en cuenta que quiere posicionarse entre los primeros puestos de la Liga BetPlay 2026-1. En esta oportunidad, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario perfecto para recibir al Fortaleza CEIF en este nuevo encuentro en donde buscan quedarse con los tres puntos en casa.

Además, hay gran expectativa sobre lo que sería la posible llegada del ‘Chicho’ Arias al cuadro verdolaga, teniendo en cuenta que hace un tiempo se anunció su llegada, pero hasta ahora no ha debutado en el equipo. Pese a eso, esta no sería la oportunidad del gran debut, teniendo en cuenta que han pasado pocos días desde que se terminó de dar toda la documentación para su llegada legal al equipo y aún se está poniendo en forma.

Leer más: Estos son los 10 equipos del FPC con plantillas más caras: Millonarios, Atlético Nacional y más

Pero esa no sería la única baja del equipo, sino que David Ospina tampoco va a estar en esta oportunidad. El arquero está trabajando en todo su proceso de recuperación para poder volver a las canchas en las próximas semanas, después de sufrir una lesión muscular.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Atlético Nacional vs. Fortaleza

Todo está listo para que se dé inicio a la fecha seis de la Liga BetPlay 2026-1 en el Estadio Atanasio Girardot HOY, en donde van a jugar Atlético Nacional vs. Fortaleza a las 8:30 p.m. y tendrán transmisión en vivo por el canal WinSports+.

Seguir leyendo: VIDEO: El golazo desde media cancha de Edwin Cardona con Nacional que enloqueció a los hinchas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atlético Nacional SA (@nacionaloficial)

Nacional tiene seis puntos, pues ha ganado los dos encuentros que ha jugado hasta ahora y tiene tres partidos atrasados; por eso se posiciona en el puesto número 14. Por otro lado, Fortaleza está en el puesto 13 con cinco partidos jugados, uno ganado y cuatro empatados.

Hasta ahora, no se conocen detalles sobre cuándo va a quedar al día Atlético Nacional con los tres partidos que tiene pendientes. Sin embargo, en los encuentros contra el Boyacá Chicó y el América de Cali, se logró destacar, obteniendo la victoria, el primero con un 4-0 y el segundo con un 2-1.