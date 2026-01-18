VIDEO: El golazo desde media cancha de Edwin Cardona con Nacional que enloqueció a los hinchas

Con Edwin Cardona como gran figura, Atlético Nacional inició su camino en la Liga BetPlay 2026-I con una victoria clara ante Boyacá Chicó. El encuentro se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el equipo verdolaga tuvo un estreno brillante y dejó una imagen sólida en su primer partido del semestre.

Desde el arranque, Nacional asumió el control del juego y mostró superioridad ante su rival. El equipo antioqueño manejó la pelota, presionó alto y fue constante en ataque, lo que le permitió abrir el marcador antes del descanso y llegar con ventaja al segundo tiempo.

El momento que definió el partido llegó tras el descanso y tuvo a Edwin Cardona como protagonista. El volante observó al arquero de Boyacá Chicó adelantado y, desde más atrás de la mitad de la cancha, sacó un remate preciso que terminó en el fondo de la red. El gol desató la euforia en el Atanasio Girardot y se convirtió en la jugada más comentada de la jornada.

Edwin Cardona, la gran figura de partido Nacional vs. Boyacá Chicó

El segundo tiempo tuvo como gran protagonista a Edwin Cardona. En una jugada que nadie esperaba, el volante levantó la cabeza, vio al arquero de Boyacá Chicó adelantado y le pegó desde muy lejos. El balón salió con fuerza, pasó por encima del portero y terminó en el fondo del arco. El gol sorprendió a todos y provocó la celebración inmediata de los hinchas en el Atanasio Girardot.

Después de ese golazo, Nacional siguió manejando el partido sin problemas. El equipo tuvo la pelota, atacó con tranquilidad y aprovechó los espacios para aumentar la diferencia. Así fueron llegando los otros goles hasta cerrar el marcador con un 4-0 claro y sin discusión.

La anotación de Cardona no solo enloqueció a los hinchas que se encontraban en el estadio, sino que además generó una ola de reacciones en redes sociales. Los aficionados de Nacional empezaron a compartir el video del golazo de Edwin, destacando la gran jugada.

Con este resultado, Atlético Nacional sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder provisional de la tabla de posiciones por diferencia de gol. El arranque en la Liga BetPlay 2026-I fue positivo y dejó buenas sensaciones de cara a las próximas fechas del campeonato.