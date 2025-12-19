¿Cuánto dinero se lleva Nacional por haber ganado la Copa BetPlay 2025?

Atlético Nacional volvió a festejar en la Copa BetPlay. El equipo verdolaga se consagró campeón por tercer año consecutivo tras imponerse por 1-0 a Independiente Medellín en la gran final, disputada en el estadio Atanasio Girardot.

La victoria no solo confirmó el dominio reciente de Nacional en este torneo, sino que también le permitió sumar un nuevo trofeo a su historia. Con esta consagración, el club alcanzó su octavo título de Copa BetPlay y llegó a 37 campeonatos oficiales en su palmarés, reafirmando su lugar como uno de los equipos más ganadores del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Estos son los equipos colombianos que van a Libertadores y Sudamericana ¿Nacional y Millonarios?

A pesar de la importancia deportiva del logro y la expectativa que generó la final, muchos hinchas se preguntaron si el campeonato también traía consigo un premio económico directo para el ganador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atlético Nacional SA (@nacionaloficial)

¿Cuál fue el premio económico que recibió Atlético Nacional?

Atlético Nacional no recibió dinero de manera directa por ganar la Copa BetPlay 2025. Desde el inicio del torneo, la Dimayor dejó claro que esta competencia no otorgaba un incentivo económico al campeón, una condición que se mantuvo hasta el final del certamen.

El beneficio principal del título fue deportivo: la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en el caso del conjunto verdolaga, este cupo ya estaba asegurado a través de la tabla de reclasificación, por lo que el impacto inmediato del campeonato no se reflejó en ingresos directos para el club.

Mire también: Así quedaron las llaves de la Copa Sudamericana 2026 ¿A quién enfrenta Millonarios?

Aun así, la participación en la Copa Sudamericana sí representa un ingreso económico indirecto. Los equipos que acceden a la primera fase del torneo continental reciben un monto base por participación.

Para la edición 2026, los clubes colombianos clasificados, entre ellos Atlético Nacional, obtendrán cerca de 225.000 dólares solo por disputar esa instancia.

Esta cifra puede aumentar, ya que la Conmebol entrega un incentivo adicional por los partidos jugados como visitante en la fase de eliminación directa, lo que podría llevar el ingreso total a una suma cercana a los 250.000 dólares.