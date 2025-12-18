VIDEO: Así fueron las fuertes peleas entre hinchas del Medellín y Nacional en la final de la Copa Colombia

El pasado miércoles 17 de diciembre del 2025 se realizó la final de la Copa Colombia 2025, por lo que en esta oportunidad Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron con el fin de conocer al gran ganador. Desde los primeros minutos todo fue una fiesta, por lo que el estadio estaba pintando de rojo y verde, por lo que los fuegos pirotécnicos y una hinchada que no paraba de alentar a su equipo.

Al final, el campeón fue el equipo verdolaga, Nacional, quien por tercera vez consecutiva se queda con este triunfo. Sin embargo, no todo terminó de la mejor manera, ya que las barras presentes en el estadio no estuvieron de acuerdo con el resultado y rápidamente invadieron la cancha.

VIDEOS: Así fueron las fuertes peleas entre hinchas del Medellín y Nacional

Los últimos minutos del partido entre Independiente Medellín y Nacional fueron bastante tensionantes, por lo que había mucha incertidumbre por saber quién sería el gran ganador. Al final, los verdolagas levantaron la copa y se formó toda una batalla campal en el campo de juego, hasta donde llegó la hinchada para enfrentarse con la otra barra.

En redes sociales, los usuarios que estaban en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín lograron captar en video todo lo que estaba pasando en la cancha. Todo esto, mientras que algunos se refugiaban con el fin de no ser atacados.

Los hinchas del DIM ingresaron a la cancha y atacaron a la Policía, por lo que rápidamente los jugadores tuvieron que ingresar a los camerinos para poder resguardarse en el momento que empezaban los enfrentamientos.

Según dicen, todo empezó con la molestia de los hinchas del poderoso, quienes presuntamente habrían empezado a atacar algunas de las familias que se encontraban en la zona de los hinchas de Nacional. Por lo que todo esto bajó a la cancha, en donde se puede ver que hubo varios ataques con armas cortopunzantes y hasta se tiraron pólvora.

Los asistentes al partido mencionan que al final más de 50 personas pidieron ayuda de las autoridades debido a sus heridas y al pánico que sintieron algunos usuarios de ver todo lo que estaba pasando. Incluso, a las afueras del estadio, las peleas siguieron y atacaron las móviles de algunos medios de comunicación locales, como Telemedellín, que pidieron respeto a los periodistas que estaban informando sobre la situación.

Por ahora, no se conoce cuál será la sanción que van a recibir los equipos por toda la polvora que se presencio en el partido y también por los desmanes que ocurrieron al terminal el encuentro deportivo.

Incidentes en el Atanasio: hinchas ingresan al campo tras victoria de Atlético Nacional. pic.twitter.com/3E2S8PrMan — Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025