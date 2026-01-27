Agenda de partidos de Champions League para el 28 de enero: Luis Díaz y más colombianos en acción
La Champions League vive su jornada de definición, con varios colombianos que tendrán partidos claves el 28 de enero.
La Champions League se prepara para otra semana llena de acción en el fútbol europeo. La ‘orejona’ regresa para premiar al mejor equipo del viejo continente, y en su proceso continuará con la apasionante fase de todos contra todos.
Esta ronda está apunto de terminar, pero antes de eso y dar paso a las eliminatorias, este torneo tendrá choques apasionantes por la fecha 8, donde habrá colombianos y otros talentos imperdibles.
Para que siga cada incidencia de Luis Díaz y otros ‘cracks’ del fútbol en este torneo, aquí les tenemos la agenda completa de partidos de Champions League para el 28 de enero.
La fase de todos contra todos ha dejado emociones vibrantes en todos los frentes del fútbol europeo. Varios equipos pequeños han dado la sorpresa, mientras que otros clubes top han demostrado su poderío.
Varios talentos de poder notable han resaltado, y han sido capaces de llevar a su equipo a puestos de clasificación. Sin embargo, todo se define a la jornada 8.
Esta ronda de partidos definirá a los clasificados directos, y también a aquellos que deberán pasar por los dieciseisavos de final antes de disputar la gran final.
Ante este momento clave de definición, la tabla de clasificación de la Champions League marcha de la siguiente manera:
1- Arsenal – 21 puntos
2- Bayern Munich – 18 puntos
3- Real Madrid – 15 puntos
4- Liverpool – 15 puntos
5- Tottenham Hotspur – 14 puntos
6- Paris Saint-Germain – 13 puntos
7- Newcastle United – 13 puntos
8- Chelsea – 13 puntos
9- Barcelona – 13 puntos
10- Sporting de Lisboa – 13 puntos
11- Manchester City – 13 puntos
12- Atlético de Madrid – 13 puntos
13- Atalanta – 13 puntos
14- Inter de Milán – 12 puntos
15- Juventus – 12 puntos
16- Borussia Dortmund – 11 puntos
17- Galatasaray – 10 puntos
18- Qarabag – 10 puntos
19- Olympique de Marseille – 9 puntos
20- Bayer Leverkusen – 9 puntos
21- Monaco – 9 puntos
22- PSV Eindhoven – 8 puntos
23- Athletic Club – 8 puntos
24- Olympiacos – 8 puntos
25- Napoli – 8 puntos
26- Copenhagen – 8 puntos
27- Club Brugge – 7 puntos
28- Bodo/Glimt – 6 puntos
29- Benfica – 6 puntos
30- Pafos – 6 puntos
31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos
32- Ajax – 6 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal – 1 punto
36- Kairat – 1 punto
Con este contexto, los partidos de definición se darán todos a la misma hora en un mismo día, y son los siguientes:
