Agenda de partidos de Champions League para el 28 de enero: Luis Díaz y más colombianos en acción

La Champions League se prepara para otra semana llena de acción en el fútbol europeo. La ‘orejona’ regresa para premiar al mejor equipo del viejo continente, y en su proceso continuará con la apasionante fase de todos contra todos.

Esta ronda está apunto de terminar, pero antes de eso y dar paso a las eliminatorias, este torneo tendrá choques apasionantes por la fecha 8, donde habrá colombianos y otros talentos imperdibles.

Para que siga cada incidencia de Luis Díaz y otros ‘cracks’ del fútbol en este torneo, aquí les tenemos la agenda completa de partidos de Champions League para el 28 de enero.

Así va la tabla de la Champions League

La fase de todos contra todos ha dejado emociones vibrantes en todos los frentes del fútbol europeo. Varios equipos pequeños han dado la sorpresa, mientras que otros clubes top han demostrado su poderío.

Varios talentos de poder notable han resaltado, y han sido capaces de llevar a su equipo a puestos de clasificación. Sin embargo, todo se define a la jornada 8.

Esta ronda de partidos definirá a los clasificados directos, y también a aquellos que deberán pasar por los dieciseisavos de final antes de disputar la gran final.

Ante este momento clave de definición, la tabla de clasificación de la Champions League marcha de la siguiente manera:

1- Arsenal – 21 puntos

2- Bayern Munich – 18 puntos

3- Real Madrid – 15 puntos

4- Liverpool – 15 puntos

5- Tottenham Hotspur – 14 puntos

6- Paris Saint-Germain – 13 puntos

7- Newcastle United – 13 puntos

8- Chelsea – 13 puntos

9- Barcelona – 13 puntos

10- Sporting de Lisboa – 13 puntos

11- Manchester City – 13 puntos

12- Atlético de Madrid – 13 puntos

13- Atalanta – 13 puntos

14- Inter de Milán – 12 puntos

15- Juventus – 12 puntos

16- Borussia Dortmund – 11 puntos

17- Galatasaray – 10 puntos

18- Qarabag – 10 puntos

19- Olympique de Marseille – 9 puntos

20- Bayer Leverkusen – 9 puntos

21- Monaco – 9 puntos

22- PSV Eindhoven – 8 puntos

23- Athletic Club – 8 puntos

24- Olympiacos – 8 puntos

25- Napoli – 8 puntos

26- Copenhagen – 8 puntos

27- Club Brugge – 7 puntos

28- Bodo/Glimt – 6 puntos

29- Benfica – 6 puntos

30- Pafos – 6 puntos

31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos

32- Ajax – 6 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal – 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Los partidos de la jornada 8

Con este contexto, los partidos de definición se darán todos a la misma hora en un mismo día, y son los siguientes: