Bayern Munich vs Union SG: hora y dónde ver EN VIVO el regreso de Luis Díaz en la Champions League
Luis Díaz regresa a la Champions League luego de una larga ausencia a causa de una sanción en su último encuentro disputado.
Luis Díaz vivirá un partido clave este Bayern Munich vs Union SG. El colombiano volverá a la Champions League, luego de varias fechas de ausencia, debido a una sanción que lo alejó de las canchas de esta histórica competición.
A pesar de la larga espera, finalmente el día llegó. El ‘guajiro’ iniciará este 2026 con un choque clave de Liga de Campeones, con opciones a acercarse a la próxima fase de esta competencia.
Para no se pierda ninguna emoción de este choque, aquí les dejamos cada uno de los detalles de este partido, y la actualidad del máximo trofeo de clubes en Europa.
La Liga de Campeones ha dejado una gran cantidad de emociones en el 2025-26. La máxima competencia europea ha presentado varios partidos imperdibles para cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.
Muchos colombianos han sido protagonistas de tas jornadas, como fue el caso de Luis Suárez, quien fue clave para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Paris Saint-Germain, el pasado 20 de enero.
Esto también se ha presentado con Luis Díaz, colombiano que justamente tuvo su último partido de Liga de Campeones ante los franceses.
En dicho partido el exjugador del Junior de Barranquilla anotó gol, pero fue expulsado por una dura entrada sobre Achraf Hakimi. Esta tarjeta roja le costó una dura sanción de 3 partidos.
Ante esto, el club alemán pidió una apelación, que le permitió obtener una reducción a 2 encuentros, los cuales cumplió ante el Arsenal y el Sporting de Portugal.
Tras esto, su regreso se dará este 21 de enero, en un choque que será clave para mejorar el panorama del equipo bávaro en la tabla de posiciones.
La clasificación de la Champions League por el momento marcha de la siguiente manera:
1- Arsenal – 21 puntos
2- Real Madrid – 15 puntos
3- Bayern Munich – 15 puntos
4- Tottenham Hotspur – 14 puntos
5- Paris Saint-Germain – 13 puntos
6- Sporting de Lisboa – 13 puntos
7- Manchester City – 13 puntos
8- Atalanta – 13 puntos
9- Inter de Milán – 12 puntos
10- Atlético Madrid – 12 puntos
11- Liverpool – 12 puntos
12- Borussia Dortmund – 11 puntos
13- Newcastle United – 10 puntos
14- Chelsea – 10 puntos
15- Barcelona – 10 puntos
16- Olympique Marseille – 9 puntos
17- Juventus – 9 puntos
18- Galatasaray – 9 puntos
20- Monaco – 9 puntos
21- PSV Eindhoven – 8 puntos
22- Olympiacos – 8 puntos
23- Napoli – 8 puntos
24- Copenhagen – 8 puntos
25- Qarabag – 7 puntos
26- Club Brugge – 7 puntos
27- Bodo/Glimt – 6 puntos
28- Benfica – 6 puntos
29- Pafos – 6 puntos
30- Union Saint-Gilloise – 6 puntos
31- Ajax – 6 puntos
32- Athletic Club – 5 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal – 1 punto
36- Kairat – 1 punto
Si desea seguir este choque, les contamos que el regreso de Luis Díaz en la Champions League se dará este 21 de enero a las 3:00 p.m.
Para sintonizarlo deberá seguir la señal de ESPN, o tener una suscripción a la plataforma de streaming de Disney+.