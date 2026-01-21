Bayern Munich vs Union SG: hora y dónde ver EN VIVO el regreso de Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz vivirá un partido clave este Bayern Munich vs Union SG. El colombiano volverá a la Champions League, luego de varias fechas de ausencia, debido a una sanción que lo alejó de las canchas de esta histórica competición.

A pesar de la larga espera, finalmente el día llegó. El ‘guajiro’ iniciará este 2026 con un choque clave de Liga de Campeones, con opciones a acercarse a la próxima fase de esta competencia.

Para no se pierda ninguna emoción de este choque, aquí les dejamos cada uno de los detalles de este partido, y la actualidad del máximo trofeo de clubes en Europa.

La ausencia del ‘guajiro’

La Liga de Campeones ha dejado una gran cantidad de emociones en el 2025-26. La máxima competencia europea ha presentado varios partidos imperdibles para cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.

Muchos colombianos han sido protagonistas de tas jornadas, como fue el caso de Luis Suárez, quien fue clave para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Paris Saint-Germain, el pasado 20 de enero.

Esto también se ha presentado con Luis Díaz, colombiano que justamente tuvo su último partido de Liga de Campeones ante los franceses.

En dicho partido el exjugador del Junior de Barranquilla anotó gol, pero fue expulsado por una dura entrada sobre Achraf Hakimi. Esta tarjeta roja le costó una dura sanción de 3 partidos.

Ante esto, el club alemán pidió una apelación, que le permitió obtener una reducción a 2 encuentros, los cuales cumplió ante el Arsenal y el Sporting de Portugal.

Así va la tabla de la Champions League

Tras esto, su regreso se dará este 21 de enero, en un choque que será clave para mejorar el panorama del equipo bávaro en la tabla de posiciones.

La clasificación de la Champions League por el momento marcha de la siguiente manera:

1- Arsenal – 21 puntos

2- Real Madrid – 15 puntos

3- Bayern Munich – 15 puntos

4- Tottenham Hotspur – 14 puntos

5- Paris Saint-Germain – 13 puntos

6- Sporting de Lisboa – 13 puntos

7- Manchester City – 13 puntos

8- Atalanta – 13 puntos

9- Inter de Milán – 12 puntos

10- Atlético Madrid – 12 puntos

11- Liverpool – 12 puntos

12- Borussia Dortmund – 11 puntos

13- Newcastle United – 10 puntos

14- Chelsea – 10 puntos

15- Barcelona – 10 puntos

16- Olympique Marseille – 9 puntos

17- Juventus – 9 puntos

18- Galatasaray – 9 puntos

20- Monaco – 9 puntos

21- PSV Eindhoven – 8 puntos

22- Olympiacos – 8 puntos

23- Napoli – 8 puntos

24- Copenhagen – 8 puntos

25- Qarabag – 7 puntos

26- Club Brugge – 7 puntos

27- Bodo/Glimt – 6 puntos

28- Benfica – 6 puntos

29- Pafos – 6 puntos

30- Union Saint-Gilloise – 6 puntos

31- Ajax – 6 puntos

32- Athletic Club – 5 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal – 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en la Champions League

Si desea seguir este choque, les contamos que el regreso de Luis Díaz en la Champions League se dará este 21 de enero a las 3:00 p.m.

Para sintonizarlo deberá seguir la señal de ESPN, o tener una suscripción a la plataforma de streaming de Disney+.