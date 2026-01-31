Dónde ver en VIVO HOY a Luis Díaz en el partido Hamburg SV vs. Bayern Munich en la Bundesliga

Los jugadores colombianos quieren ponerse la camiseta tricolor durante el próximo mundial de fútbol; uno de ellos es Luis Díaz, quien en los últimos meses ha tenido una actuación de lujo con su equipo, el Bayern Múnich. De hecho, actualmente, este club se encuentra en la primera posición en la tabla de posiciones de la Bundesliga y quieren quedarse con el campeonato para seguir sumando triunfos.

Pero el camino no será nada fácil, ya que hay varios encuentros que debe ganar si en realidad quiere seguir sumando puntos. Además, de seguir destacando a varios de sus jugadores más históricos, quienes sin duda han logrado brillar, no solo por sus goles, sino por su participación en las jugadas que ayudan a obtener el triunfo.

¿Dónde ver en VIVO HOY Hamburg SV vs. Bayern Munich con Luis Díaz?

Según se dio a conocer en semanas pasadas en la programación oficial de la Bundesliga, Lucho Díaz estaría listo para jugar hoy contra Hamburg SV en uno de los juegos más importantes de este sábado 31 de enero del 2026. Aunque el cuadro de Hamburgo, Alemania, se encuentra en la posición número 14 en comparación con el Bayern, que está en la primera, cualquier cosa podría cambiar este panorama.

El partido va a tener transmisión en VIVO HOY sábado 31 de enero desde las 12:30 p.m. y va a tener transmisión en VIVO en ESPN de Disney+ en el canal Premium por suscripción paga. Desde minutos antes, los usuarios podrán acceder a la previa del partido.

TODO lo que tienes que saber sobre el partido 💪 Sigue las acciones aquí: https://t.co/bz3JRAYMfx pic.twitter.com/9Tqe0Lc1ge — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 31, 2026

En esta oportunidad, el árbitro central del partido será Harm Osmers, quien es considerado uno de los más claros en los juegos en Europa.

Por ahora, no se sabe si Luis Díaz hará parte del equipo titular, teniendo en cuenta que no se han conocido las alineaciones. Pero según las estadísticas que ha tenido Lucho, se viene convirtiendo en uno de los infaltables en todos los partidos del Bayern Múnich.