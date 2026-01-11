Hora y dónde ver en VIVO la final de la Supercopa de España Barcelona vs. Real Madrid HOY; un clásico

Los equipos de Europa prometen dar un show de lujo con lo que será uno de los partidos que se va a dar en el inicio de este nuevo año 2026. El domingo 11 de enero del 2026 se va a jugar la final de la Supercopa de España en un partido Barcelona vs. Real Madrid.

Esta es la tercera vez que los dos grandes de Europa se van a enfrentar, por lo que hay gran respeto a todo lo que será el encuentro deportivo. En especial, porque el último gran campeón de este torneo es el Barcelona, lo que ilusiona aún más a todos sus hinchas, quienes están contando los minutos para verlo jugar en casa.

Tanto Barcelona como Real Madrid son los dos equipos con más títulos en España, no solo en este torneo, sino a lo largo de su historia en diferentes copas nacionales e internacionales. Esto hace que este partido sea llamado el gran superclásico de la fecha, teniendo en cuenta que no solo entre los hinchas, sino en general en la historia de estos equipos, se ha presentado una rivalidad muy marcada.

Hora y dónde ver en VIVO Barcelona vs. Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Sin duda, este es el partido más importante que se va a desarrollar el domingo 11 de enero del 2026, por lo que van a jugar en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda a las 2:00 p.m., hora Colombia. En esta oportunidad, el partido se va a poder ver en VIVO desde minutos antes por transmisión directa en el canal WinSports.

Barcelona tiene en total 15 Supercopas de España, mientras que el Real Madrid tiene solo 13. Actualmente, los dos equipos están en su mejor momento en los otros torneos que están disputando y, aunque los merengues sufrieron un pequeño quiebre hace unas semanas, rápidamente se han venido recuperando.

Por ahora, no se conoce cuál sería el once ideal de cada uno de los equipos españoles, pero la gran novedad es que Kylian Mbappé fue convocado, pero no se sabe aún si estará en el equipo inicial o solo será una opción a lo largo del partido.