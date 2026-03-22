Hora y dónde ver en VIVO HOY Real Madrid vs. Atlético de Madrid en el derbi ¿Disney+ o DirecTV?

Dos de los equipos más importantes de España se vuelven a encontrar y, en esta oportunidad, el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los dos van a demostrar quién es el verdadero líder de Madrid. Este es un partido de La Liga de España, en donde el Barcelona está en el primer lugar con 73 puntos, seguido muy de cerca por el club merengue.

Por eso, en esta oportunidad los dos quieren ganar para seguir sumando y obtener el primer puesto. Sin embargo, no es una tarea nada fácil, teniendo en cuenta que ninguno quiere perder la oportunidad de dejar ir los tres puntos, que los dos necesitan si es que quieren llegar a la primera posición.

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El Real Madrid está en el segundo puesto y viene con toda la motivación, pues se quedó con el partido ante el Manchester City, pasando a cuartos de final de la Champions League, donde tendrá que enfrentar al Bayern Múnich. Por otro lado, el Atlético de Madrid está en el cuarto puesto, después de que el Sevilla lograra alcanzarlo en puntos; además, quiere también avanzar en la Copa del Rey.

Hora y dónde ver en VIVO HOY domingo 22 de marzo Real Madrid vs. Atlético de Madrid

El encuentro deportivo ya está listo; cientos de personas tienen sus boletas para ver este derbi que se convirtió en uno de los más populares en Europa. Así que desde las 3:00 p.m. el Real Madrid se va a enfrentar contra el Atlético de Madrid por los tres puntos y el partido se podrá ver en VIVO por ESPN en el plan de suscripción paga de Disney+.

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La gran novedad en este partido es que el club merengue tiene algunas bajas, entre ellas Rodrygo, Ceballos y Asensio; por el lado de Mendy y Militao, ya se encuentran haciendo trabajo de campo para volver en los próximos encuentros. Además, todos están concentrados en poder avanzar, cuidarse en el juego y mantener tanto en este torneo como en la Champions.

Por el lado del Atlético de Madrid, bajo los tres palos presentan la baja de Jan Oblak, quien presentó una lesión muscular, pero Juan Musso ya tiene todo listo para defender a su equipo y evitar cualquier anotación. Pablo Barrios también se baja de esta convocatoria, junto a Marc Pubill, que está aún en duda debido a una molestia que sufrió en las últimas semanas.