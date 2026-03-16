Próximos partidos de Champions League: Fecha y hora para ver al Bayern Múnich, Real Madrid y más
La Champions League vivirá dos días imperdibles, donde se definirán los clasificados a cuartos de final para la edición 2025-26.
La Champions League vivirá dos días imperdibles, donde se definirán los clasificados a cuartos de final para la edición 2025-26.
La Champions League vive una semana de definición a partir del próximo 17 de marzo. Después de una primera ronda de partidos de octavos de final, los equipos vuelven para definir sus eliminatorias rumbo a la siguiente fase.
Equipos de la talla del Liverpool o el Manchester City buscarán una remontada heróica, mientras que otros como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain confían en dar la estocada final a sus rivales.
Para que no se pierda ni un solo detalle de lo que serán estos partidos, aquí les tenemos cuales son, incluida su fecha, su hora y dónde puede verlos.
Después de una larga espera, la Champions League regresó durante la semana pasada con una serie de partidos brillante. Equipos de talla mundial volvieron a demostrar su grandeza sobre la cancha.
Auténticos ‘partidazos’ se vivieron en el escenario de este torneo, con equipos como el Real Madrid o el Bayern Munich dando cátedra de como jugar estas instancias.
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Sin embargo, para seguir con vida en este torneo, cada uno de ellos deberá sellar de manera definitiva su eliminatoria con choques que se jugarán con gran rigor.
Los partidos de ida de los octavos de final quedaron de la siguiente manera:
Frente a esto, varias eliminatorias en principio parecen sentenciadas, pero, algunas otras todavía presentan mucho por jugar y definir.
Si desea seguir los partidos de vuelta de esta instancia en la Liga de Campeones, les contamos que el calendario para esta semana está definido de la siguiente manera:
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Si desea seguir estos encuentros, puede hacerlo a través de las señales de ESPN y Disney+, si tiene una suscripción a dicha plataforma.
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