Próximos partidos de Champions League: Fecha y hora para ver al Bayern Múnich, Real Madrid y más

La Champions League vive una semana de definición a partir del próximo 17 de marzo. Después de una primera ronda de partidos de octavos de final, los equipos vuelven para definir sus eliminatorias rumbo a la siguiente fase.

Equipos de la talla del Liverpool o el Manchester City buscarán una remontada heróica, mientras que otros como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain confían en dar la estocada final a sus rivales.

Para que no se pierda ni un solo detalle de lo que serán estos partidos, aquí les tenemos cuales son, incluida su fecha, su hora y dónde puede verlos.

Así quedaron los partidos de ida

Después de una larga espera, la Champions League regresó durante la semana pasada con una serie de partidos brillante. Equipos de talla mundial volvieron a demostrar su grandeza sobre la cancha.

Auténticos ‘partidazos’ se vivieron en el escenario de este torneo, con equipos como el Real Madrid o el Bayern Munich dando cátedra de como jugar estas instancias.

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Sin embargo, para seguir con vida en este torneo, cada uno de ellos deberá sellar de manera definitiva su eliminatoria con choques que se jugarán con gran rigor.

Los partidos de ida de los octavos de final quedaron de la siguiente manera:

Galatasaray 1-0 Liverpool

Newcastle United 1-1 Barcelona

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham Hotspur

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Real Madrid 3-0 Manchester City

Bodo/Glimt 3-0 Sporting de Lisboa

Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Frente a esto, varias eliminatorias en principio parecen sentenciadas, pero, algunas otras todavía presentan mucho por jugar y definir.

Fecha, hora y dónde ver los partidos de vuelta de la Champions League

Si desea seguir los partidos de vuelta de esta instancia en la Liga de Campeones, les contamos que el calendario para esta semana está definido de la siguiente manera:

Sporting de Lisboa vs Bodo/Glimt – 17 de marzo – 12:30 p.m.

Chelsea vs Paris Saint-Germain – 17 de marzo – 3:00 p.m.

Manchester City vs Real Madrid – 17 de marzo – 3:00 p.m.

Arsenal vs Bayer Leverkusen – 17 de marzo – 3:00 p.m.

Barcelona vs Newcastle United – 18 de marzo – 12:30 p.m.

Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid – 18 de marzo – 3:00 p.m.

Liverpool vs Galatasaray – 18 de marzo – 3:00 p.m.

Bayern Munich vs Atalanta – 18 de marzo – 3:00 p.m.

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Si desea seguir estos encuentros, puede hacerlo a través de las señales de ESPN y Disney+, si tiene una suscripción a dicha plataforma.