Hora y dónde ver en VIVO HOY miércoles Real Cartagena vs. América de Cali por la Copa Colombia

Ya comenzó el fútbol profesional colombiano y, en esta oportunidad, dos equipos se enfrentan para poder seguir sumando en el torneo de la Copa Colombia BetPlay 2026. En esta oportunidad, el Real Cartagena va a recibir al América de Cali en el estadio Jaime Morón León de Cartagena para definir cuál será ese equipo que va a pasar a una segunda ronda.

No es un encuentro nada fácil, pues el cuadro escarlata al mismo tiempo está jugando los partidos de la Liga BetPlay 2026-2 y logró sumar tres puntos en su primer partido, pero ahora también está obligado a seguir acumulando en el torneo por la Copa. En el primer encuentro, el partido quedó con un resultado 2-1, así que los caleños tienen una gran ventaja y tienen todo para poder avanzar a la siguiente ronda, pero el cuadro cartagenero no hará que esto sea fácil.

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Hora y dónde ver en VIVO Real Cartagena vs. América de Cali HOY miércoles

El América de Cali ya está en la ciudad amurallada para poder enfrentar a sus contrincantes, mantener la victoria y así avanzar a la siguiente ronda. Pero esto no será nada fácil, teniendo en cuenta que los cartageneros están jugando en casa, así que sin duda quieren dar un show por todo lo alto y poder igualar el encuentro.

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El encuentro deportivo Real Cartagena vs. América de Cali se va a desarrollar HOY miércoles 29 de julio del 2026 desde las 8:00 p.m. en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Según se dio a conocer, el partido va a tener transmisión en VIVO por medio del canal por suscripción paga WinSports+, en donde darán todos los detalles del evento deportivo.

Este no será el único juego de la Copa Colombia que se va a desarrollar hoy miércoles 19 de julio, sino que Barranquilla FC va a enfrentar al Junior de Barranquilla. Por otro lado, en Cali, el Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá buscarán también sumar en esta nueva etapa del campeonato.