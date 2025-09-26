Rodrigo Holgado, del América de Cali, fue suspendido por 1 año: ¿hasta cuándo tiene contrato?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino Rodrigo Holgado, del América de Cali, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

El caso conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Holgado y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Facundo Garcés, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Sanción económica y deportiva que afecta al América de Cali

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión de un año.

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.

Claramente, en el contexto del fútbol colombiano, el nombre que pesa es el de Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, quien estaría inactivo por al menos 2 semestres de toda actividad futbolística.

Habrá apelación

Este acto disciplinario claramente afecta al América de Cali, quien no contará con uno de sus jugadores por al menos 2 semestres, a pesar de tener contrato hasta finales de 2026.

A pesar de esto, Rodrigo Holgado tendrá la oportunidad de apelar, y disminuir o inhabilitar esta sanción, que también incluye castigo económico.

Por el momento el América de Cali no se ha pronunciado oficialmente respecto a este tema. Aunque, se espera que el club tome medidas, entre las cuales podría incluir la desvinculación del jugador a la institución.