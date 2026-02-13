Hora y dónde ver en VIVO HOY América de Cali vs. Santa Fe en un clásico de rojos

Este viernes 13 de febrero del 2026 se va a jugar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali uno de los superclásicos de los equipos rojos más importantes del país. En esta oportunidad, el América de Cali recibe a Santa Fe con el fin de poder sumar tres puntos y seguir avanzando en la tabla de posicionar de la Liga BetPlay 2026-1.

Los dos encuentros tienen ganas de quedarse con el triunfo; por un lado, el América de Cali vive su tercer partido en casa; hasta ahora lleva cuatro partidos jugados, en los cuales ganó dos, empató uno y perdió otro. Por eso se ubica en el puesto número diez con tan solo siete puntos y buscando ganar en casa una vez más.

Leer más: Atlético Nacional va a prohibir el ingreso a hinchas de Millonarios en partido por Sudamericana

Además, esta oportunidad es especial, teniendo en cuenta que hoy los escarlatas celebran 99 años de historia y un renacer que los ha llevado a convertirse en uno de los equipos más importantes del país. Quienes, sin duda, quieren ganar para emocionar a sus hinchas y celebrar en casa este día tan importante en una fecha histórica.

Hora y dónde ver en VIVO HOY América de Cali vs. Santa Fe

Los dos equipos son reconocidos por sus colores rojos que se vuelven protagonistas en cualquier partido en donde participan. En esta oportunidad, América de Cali vs. Santa Fe se va a jugar HOY viernes a las 8:00 p.m. y tendrá transmisión en VIVO por Win Sports+ bajo el plan de suscripción.

Sin embargo, si quiere seguir todos los detalles del juego, se puede conectar con la transmisión de Rock N’ Gol de Radioacktiva, que va a estar desde las 7:00 p.m. dando a conocer todo lo relacionado con la actualidad de los equipos. Pero no solo eso, sino que cuentan con un equipo de lujo que va a narrar cada detalle de lo que va pasando en el encuentro deportivo.

Seguir leyendo: Omar Pérez, leyenda de Santa Fe sufrió un infarto; esto se sabe de su estado de salud

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por América de Cali (@americadecali)

Siga el en VIVO desde las redes sociales de Radioakctiva en TikTok, YouTube y en radio en la frecuencia 97.9 FM en Bogotá y 102.3 en Medellín. Es importante mencionar que este encuentro deportivo hace parte de la fecha seis de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1.