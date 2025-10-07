Millonarios vs América de Cali: hora y dónde ver EN VIVO el clásico por la clasificación
Millonarios vs América de Cali presenta un choque clave para la clasificación de ambos equipos a los cuadrangulares.
Millonarios vs América de Cali será un choque clave en la Liga BetPlay 2025-II. El ‘embajador’ recibe a la ‘mecha’ en un partido que puede ser de vital importancia para la clasificación a los 8 primeros hacia los cuadrangulares.
El club capitalino confía plenamente en llevarse la victoria, aunque su rival dejará todo en la cancha con el objetivo de mantener un buen puesto en la tabla.
Para que no se pierda este gran clásico entre 2 grandes del fútbol local, aquí les presentamos la hora y los demás detalles del choque.
América de Cali y Millonarios vivieron ciertos altibajos en el comienzo del semestre 2025-II. El comienzo de esta liga presentó grandes dificultades para ambos equipos, debido a la pérdida inesperada de algunos puntos.
Aun así, ambos han levantado el nivel y se han perfilado de mejor manera con el objetivo de llegar a los 8 primeros de la tabla de clasificación.
Por el momento, el orden de los puntos en la Liga BetPlay 2025-II presenta la clasificación de esta manera:
1- Atlético Bucaramanga – 27 puntos
2- Junior de Barranquilla – 25 puntos
3- Fortaleza – 25 puntos
4- Atlético Nacional – 24 puntos
5- Independiente Medellín – 24 puntos
6- Deportes Tolima – 23 puntos
7- Independiente Santa Fe – 20 puntos
8- Deportivo Cali – 20 puntos
9- Alianza – 20 puntos
10- Once Caldas – 19 puntos
11- Llaneros – 19 puntos
12- Deportivo Pereira – 15 puntos
13- Unión Magdalena – 15 puntos
14- América de Cali – 14 puntos
15- Rionegro Águilas – 14 puntos
16- Millonarios – 14 puntos
17- Envigado – 13 puntos
18- Boyacá Chicó – 12 puntos
19- Deportivo Pasto – 11 puntos
20- La Equidad – 11 puntos
Este panorama presenta a ambos equipos con igualdad de puntos, pero, con un partido menos respecto a Deportivo Cali, quien marca el límite de entrada a los cuadrangulares.
Por ello, el ganador del clásico entre Millonarios y América de Cali se meterá de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.
El Millonarios vs América de Cali está pautado para este 7 de octubre, con un puntapié inicial que tendrá lugar a las 7:30 p.m.
Este partido lo podrá seguir por todo lo alto con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol, y también los puede ver a través de la señal de WinSports.
