Millonarios vs América de Cali: hora y dónde ver EN VIVO el clásico por la clasificación

Millonarios vs América de Cali será un choque clave en la Liga BetPlay 2025-II. El ‘embajador’ recibe a la ‘mecha’ en un partido que puede ser de vital importancia para la clasificación a los 8 primeros hacia los cuadrangulares.

El club capitalino confía plenamente en llevarse la victoria, aunque su rival dejará todo en la cancha con el objetivo de mantener un buen puesto en la tabla.

Más noticias: Beckham Castro reveló la cifra de goles que espera hacer con Millonarios: “todo el mundo feliz”

Para que no se pierda este gran clásico entre 2 grandes del fútbol local, aquí les presentamos la hora y los demás detalles del choque.

Un partido clave por la clasificación

América de Cali y Millonarios vivieron ciertos altibajos en el comienzo del semestre 2025-II. El comienzo de esta liga presentó grandes dificultades para ambos equipos, debido a la pérdida inesperada de algunos puntos.

Aun así, ambos han levantado el nivel y se han perfilado de mejor manera con el objetivo de llegar a los 8 primeros de la tabla de clasificación.

Por el momento, el orden de los puntos en la Liga BetPlay 2025-II presenta la clasificación de esta manera:

1- Atlético Bucaramanga – 27 puntos

2- Junior de Barranquilla – 25 puntos

3- Fortaleza – 25 puntos

4- Atlético Nacional – 24 puntos

5- Independiente Medellín – 24 puntos

6- Deportes Tolima – 23 puntos

7- Independiente Santa Fe – 20 puntos

8- Deportivo Cali – 20 puntos

9- Alianza – 20 puntos

10- Once Caldas – 19 puntos

11- Llaneros – 19 puntos

12- Deportivo Pereira – 15 puntos

13- Unión Magdalena – 15 puntos

14- América de Cali – 14 puntos

15- Rionegro Águilas – 14 puntos

16- Millonarios – 14 puntos

17- Envigado – 13 puntos

18- Boyacá Chicó – 12 puntos

19- Deportivo Pasto – 11 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Este panorama presenta a ambos equipos con igualdad de puntos, pero, con un partido menos respecto a Deportivo Cali, quien marca el límite de entrada a los cuadrangulares.

Por ello, el ganador del clásico entre Millonarios y América de Cali se meterá de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Hora y dónde ver EN VIVO el Millonarios vs América de Cali

El Millonarios vs América de Cali está pautado para este 7 de octubre, con un puntapié inicial que tendrá lugar a las 7:30 p.m.

Más noticias: ¿Cuándo volverá Juan Carlos Pereira a jugar con Millonarios? Este sería su tiempo de baja

Este partido lo podrá seguir por todo lo alto con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol, y también los puede ver a través de la señal de WinSports.