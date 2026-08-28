Hora y dónde ver en VIVO HOY Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; regresa Luis Díaz a la Bundesliga

Llegó el momento más esperado para los fans del fútbol de Europa; HOY viernes 28 de agosto del 2026 se va a jugar el partido inaugural de la Bundesliga, en donde el Bayern Múnich tendrá que enfrentar al VfB Stuttgart. Este será el primer enfrentamiento que tendrá el equipo alemán, en donde hay gran expectativa respecto a todo lo que será el regreso de Luis Díaz a este torneo, donde en la temporada pasada se logró destacar.

El campeón actual de la Bundesliga es el Bayern Múnich, que levantó el trofeo como uno de los mejores con 122 goles marcados entre el 2025-2026. Además, el colombiano se destacó al ser uno de los mejores jugadores, quien consiguió llevarse varios premios a lo largo de la temporada.

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Sin duda, en esta oportunidad el equipo quiere seguir sumando, pues a lo largo de su pretemporada golearon en varias oportunidades a los equipos que tenían que enfrentar. En algunos no se destacaron, pero es importante mencionar que algunos partidos fueron exclusivos únicamente para los suplentes, dejando descansar a las figuras del cuadro alemán.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart

El partido entre Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart se va a jugar HOY viernes 28 de agosto del 2026 a la 1:20 p.m. y va a tener transmisión en VIVO por medio de Disney+ en el plan de suscripción paga. Este encuentro inaugural de la Bundesliga será en la casa del equipo bávaro, en el estadio Allianz Arena.

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Sin duda, no será un encuentro nada fácil; los dos clubes llegan motivados por lo que han sido los últimos resultados, pero, como si eso fuera poco, el pasado fin de semana, el Bayern se quedó con la Supercopa Franz en el juego contra el Borussia Dortmund. En esta oportunidad, el colombiano logró tener una importante actuación y, aunque no marcó, sí fue el protagonista de muchos pases que remataron en el arco.

Este será el primer encuentro de la Bundesliga, así que aún es muy pronto para poder conocer cuáles son los equipos favoritos, pero sin duda, se espera que el Bayern sea uno de los que se convierta en protagonista.