¿Quieres ver a Aterciopelados en vivo? Participa por tu boleta doble

¿Qué tanto sabe de Aterciopelados y de su icónico álbum ‘La Pipa de la Paz‘? Este año celebramos 30 años de uno de los discos que marcó la historia del rock colombiano y queremos que ustedes sean parte de esta celebración.

Aterciopelados llega al Movistar Arena el próximo 30 de octubre para revivir grandes canciones, recordar una época y disfrutar en vivo de un álbum que se convirtió en referente del rock latino. Y tenemos una sorpresa para sus seguidores más fieles… ¡Queremos llevarlos al concierto!

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Participe en nuestro cuestionario y podrá ganar una BOLETA DOBLE para disfrutar de Aterciopelados en vivo. Solo debe responde correctamente todas las preguntas y demostrar cuánto sabe de la banda.

¿Está listo para cantar, saltar y revivir los clásicos de Aterciopelados? La cita es este 30 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá a las 8:00 p. m. Participe ahora, para que pueda ser usted quien diga: “¡Nos vamos para el concierto!”

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