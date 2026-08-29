Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ contra el ‘tiburón’

Independiente Santa Fe se medirá a Junior de Barranquilla en uno de los partidos más importantes de este semestre en la Liga BetPlay. El ‘león’ se medirá al ‘tiburón’ en un cotejo de gran importancia para las aspiraciones de ambos equipos.

Luego de la gran euforia por eliminar a River Plate en la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe buscará llevar este éxito en el campeonato local, para así mejorar su posición.

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Aun así, en la acera de enfrente tendrá a un rival de gran peso, como es el caso de Junior de Barranquilla. Este club espera enderezar el rumbo, tras un comienzo con varios traspiés.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-II

La Liga BetPlay 2026-II ha vivido una semana llena de emoción. Después de un ‘break’ necesario por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto, el balompié ha vuelto a la acción con partidos de gran importancia.

Equipos como Atlético Nacional o Millonarios han conseguido triunfos de gran importancia. Esto les ha permitido mejorar su posición en la tabla del campeonato local.

La cima ha vivido varios movimientos a partir de resultados recientes. De hecho, el panorama actual de esta clasificación es el siguiente, antes del inicio de la fecha de este fin de semana.

1- América de Cali – 16 puntos

2- Llaneros – 11 puntos

3- Millonarios – 10 puntos

4- Deportes Tolima – 10 puntos

5- Atlético Nacional – 9 puntos

6- Independiente Medellín – 9 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 9 puntos

8- Águilas Doradas – 8 puntos

9- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

10- Deportivo Cali – 7 puntos

11- Once Caldas – 6 puntos

12- Fortaleza – 6 puntos

13- Inter de Bogotá – 6 puntos

14- Independiente Santa Fe – 5 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 4 puntos

16- Deportivo Pereira – 2 puntos

17- Alianza – 2 puntos

18- Junior de Barranquilla – 1 punto

19- Deportivo Pasto – 1 punto

20- Boyacá Chicó – 1 punto

El partido entre Santa Fe y Junior será de gran importancia para esta tabla, con ambos equipos en busca de asaltar la parte alta.

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Hora y dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla

En caso de que desee ver este partido, les contamos que el puntapié inicial será este 29 de agosto a las 6:30 de la tarde en Colombia. El ‘tiburón’ recibirá a Santa Fe en un encuentro imperdible.

Para ver este encuentro, deberá sintonizar la señal oficial de WinSports+.