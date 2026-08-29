La canción de AC/DC que quedó ligada a un peligroso criminal en los 80: un oscuro himno

AC/DC es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del rock como género a nivel internacional. Esta agrupación ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a sus éxitos, y aun estilo que resultó icónico e inigualable.

Los liderados por Angus Young han sido los protagonistas del hard rock por varias décadas. No obstante, este grupo también ha estado atravesado por algunas polémicas, a causa de algunas de sus composiciones.

De hecho, hubo una canción de este grupo que llegó a ser relacionada a un famoso y sangriento crimen en Estados Unidos hace varias décadas.

En caso de que desconozca la historia detrás de esta curiosidad en la trayectoria de la banda, aquí les contamos todos los detalles.

La canción de AC/DC que quedó ligada a un peligroso criminal en los 80

AC/DC siempre se ha caracterizado por una gran cantidad de fuerza en sus éxitos. Varias canciones de este grupo han trascendido por sonidos potentes, y una estridencia que llegó a ser inigualable.

Para muchos esta rebeldía resultó implacable. No obstante, la icónica banda también ha sufrido varias críticas por esta fuerza, por parte de críticos del rock.

De hecho, en la década de los ’80’s esta banda fue relacionado con uno de los criminales más peligrosos y famosos del siglo pasado.

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Esto se dio a causa de ‘Night Prowler’, una canción lanzada en 1979, y que fue parte del álbum ‘Highway to Hell’ de ese año. Esta canción gozó de un estilo diferente para AC/DC, con un ritmo lento.

Aun así, hubo un detalle que dirigió la atención hacia este éxito de manera excesiva. En 1985 se presentó la aparición de uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia, como lo fue Richard Ramírez.

Este criminal fue llamado el ‘Night Stalker’, y demostró en varias ocasiones ser fanático a la banda, al punto de usar varias prendas de ropa de este grupo.

Muchos aseguraron que la inspiración de los crimenes de este asesino podía estar en las letras de esta banda. Sin embargo, la propia agrupación explicó el significado real de esta canción.

‘Night Prowler’ no tenía nada que ver con Richard Ramírez. De hecho, esta canción trata sobre un hombre que entra sigilosamente a la habitación de su novia en la noche, pero sin ninguna connotación criminal.

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A pesar de esto, AC/DC no estuvo exenta de una de las polémicas más grandes del mundo criminal, por un fan que resultó ser un asesino en serie.