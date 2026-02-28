Jim Carrey sorprende al mundo con inesperado cambio físico: fans crean teorías en redes sociales

Jim Carrey es uno de los actores más grandes y reconocidos de la historia del cine. Este icónico intérprete ha enamorado a sus fans, gracias a varias producciones totalmente legendarias.

El protagonista de películas como ‘Sí, señor’ o ‘La Máscara’ ha gozado de una cantidad enorme de fama y reconocimiento.

Sin embargo, Carrey se ha mantenido lejos del cine desde 2018, a excepción de sus apariciones en ‘Sonic’. Por ello, Carrey volvió a convertirse en noticia durante las últimas horas, por una inesperada aparición pública, y también por un sorprendente cambio físico.

Jim Carrey se hizo viral por su cambio físico

Indudablemente, Jim Carrey ha sido uno de los mayores actores de la industria del cine en su historia.

El talento de este actor ha sido notable, y justamente esto le ha ganado una cantidad enorme de premios y una reciente aparición en un gala destacada.

Carrey dijo presente en la premiación de los César, donde obtuvo un galardón honorífico. Gracias a esto, el público pudo ver al actor por primera vez en público después de muchos años.

Sin embargo, muchos quedaron sorprendidos, sobre todo por el cambio físico que presentó el actor. Varios fanáticos aseguraron que este actor lucía irreconocible, y que algunas facciones de su rostro lucían distintas.

Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb — BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026

Esta no es la única vez que Carrey se ha convertido en noticia viral por una aparición pública. Hace varios años este actor dejó perplejos a sus fanáticos, por algunos gestos extraños o poco comunes.

Los fanáticos empiezan a hacer teorías

Claramente, esta aparición ha generado gran revuelo en redes. Sin embargo, también ha dado paso a que algunos fans creen teorías.

Al más puro estilo de Avril Lavigne, varios fans han asegurado que este no es el verdadero Jim Carrey, sino que se trataría de un doble.

Cabe aclarar que, por supuesto, esto solo se trata de especulaciones de redes, por lo que Jim Carrey efectivamente sería el visto durante la gala de los premios César.

¿Por qué se alejó del cine?

Frente a su reaparición, muchos fanáticos empezaron a cuestionarse la razón por la que Carrey se alejó del cine.

Este actor reveló hace años su retiro, debido a que se quería alejar de las presiones corporativas, y sentía que había hecho lo suficiente en su carrera.

Desde entonces se ha acercado a la espiritualidad, y solo ha roto este retiro para ser parte de las películas de ‘Sonic’, con el papel del doctor Ivo Robotnik.