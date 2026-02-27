Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions League; se vienen varios clásicos

En la mañana de este viernes 27 de febrero del 2026 se dieron a conocer los cruces oficiales de la Champions League, en donde todos los equipos que pasaron a los octavos de final, tendrán que demostrar porque merecen quedarse en el campeonato. Además, en esta oportunidad, los amantes de este torneo van a poder ver varios clásicos entre grandes equipos, en donde al final solo uno pasa a la siguiente fase.

El sorteo oficial se realizo en Nyon, Suiza, en donde dieron a conocer cómo iban a quedar los cruces entre el Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP y Tottenham que entraron de forma directa. Mientras que en el repechaje, el cupo fue para Atalanta, Atlético, Bodø/Glimt, Galatasaray, Leverkusen, Newcastle, Paris y el Real Madrid.

¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final de la Champions League?

Bodø/Glimt tendrá que enfrentar al Inter de Milán, mientras que el Real Madrid, el máximo ganador de este torneo, va a jugar contra el Manchester City, en uno de los encuentros que muchos consideran el más duro de estas llaves. Pero eso no es todo, pues el Chelsea se va a enfrentar contra el PSG, en donde el equipo parisino quiere seguir trabajando para poder quedarse con el torneo.

Llaves oficiales de los octavos de final de la Champions League

Manchester City vs. Real Madrid

Bodo vs. Sporting

PSG cv Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético vs. Tottenham

Atalanta vs. Bayern

Leverkusen vs. Arsenal

Según se dio a conocer durante el sorteo el partido de ida se va a realizar el martes 10 y miércoles 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta van una semana después. Esto quiere decir, van desde el martes 17 y miércoles 18 de marzo en horas de la tarde.

Por ahora, no se han dado a conocer cuáles son las horas oficiales de cada encuentro deportivo, pero hay varios clásicos en donde van a aparecer los colombianos, quienes buscan ganar este torneo. Es importante mencionar, que el próximo 30 de mayo, se va a jugar la final de la Champions League 2026 en el Puskás Arena de Budapest en Hungría.