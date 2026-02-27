Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions League; se vienen varios clásicos
El Real Madrid, Barcelona y PSG tendrán que enfrentar a varios de los equipos grandes si quieren quedarse con la Champions League 2026.
En la mañana de este viernes 27 de febrero del 2026 se dieron a conocer los cruces oficiales de la Champions League, en donde todos los equipos que pasaron a los octavos de final, tendrán que demostrar porque merecen quedarse en el campeonato. Además, en esta oportunidad, los amantes de este torneo van a poder ver varios clásicos entre grandes equipos, en donde al final solo uno pasa a la siguiente fase.
El sorteo oficial se realizo en Nyon, Suiza, en donde dieron a conocer cómo iban a quedar los cruces entre el Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP y Tottenham que entraron de forma directa. Mientras que en el repechaje, el cupo fue para Atalanta, Atlético, Bodø/Glimt, Galatasaray, Leverkusen, Newcastle, Paris y el Real Madrid.
Bodø/Glimt tendrá que enfrentar al Inter de Milán, mientras que el Real Madrid, el máximo ganador de este torneo, va a jugar contra el Manchester City, en uno de los encuentros que muchos consideran el más duro de estas llaves. Pero eso no es todo, pues el Chelsea se va a enfrentar contra el PSG, en donde el equipo parisino quiere seguir trabajando para poder quedarse con el torneo.
Según se dio a conocer durante el sorteo el partido de ida se va a realizar el martes 10 y miércoles 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta van una semana después. Esto quiere decir, van desde el martes 17 y miércoles 18 de marzo en horas de la tarde.
Por ahora, no se han dado a conocer cuáles son las horas oficiales de cada encuentro deportivo, pero hay varios clásicos en donde van a aparecer los colombianos, quienes buscan ganar este torneo. Es importante mencionar, que el próximo 30 de mayo, se va a jugar la final de la Champions League 2026 en el Puskás Arena de Budapest en Hungría.