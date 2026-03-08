Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de la remontada de Atlético Nacional

Atlético Nacional vivió una jornada imperdible en la Liga BetPlay 2026-I el pasado 7 de marzo. El equipo ‘verdolaga’ logró una gran remontada frente a Águilas Doradas, lo que le permitió sacar los 3 puntos en un escenario complejo.

Claramente esto emocionó a los hinchas del ‘verde’, en medio de un contexto que los invita a luchar por el campeonato local en el fútbol colombiano.

Este triunfo dejó varios movimientos en la tabla de posiciones del fútbol local colombiano. Por ello, para que no se pierda la actualidad del FPC, aquí les mostramos el panorama actual.

La gran remontada de Atlético Nacional a Águilas Doradas en la Liga BetPlay

Esta semana de inicios de marzo ha sido de gran complejidad para Atlético Nacional. El equipo antioqueño vivió una dura eliminación ante Millonarios en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana.

Claramente esto generó una cantidad enorme de críticas por parte de su hinchada, la cual calificó de mediocre su manejo del partido, y puso en duda la continuidad de su entrenador, Diego Arias.

Estas críticas ahondaron luego de que Atlético Nacional empezara perdiendo frente a Águilas Doradas el pasado 7 de marzo en la Liga BetPlay. Aunque, el ‘verdolaga’ logró reponerse del golpe, y conseguir 3 puntos claves con remontada incluida.

Esto, por supuesto, le sirvió a los paisas para posicionarse de mejor manera en la tabla de posiciones, la cual marcha de la siguiente manera:

1- Once Caldas – 19 puntos

2- Inter de Bogotá – 19 puntos

3- Atlético Nacional – 18 puntos

4- Deportivo Pasto – 18 puntos

5- América de Cali – 16 puntos

6- Junior de Barranquilla – 16 puntos

7- Deportes Tolima – 15 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 14 puntos

9- Fortaleza – 14 puntos

10- Deportivo Cali – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 12 puntos

12- Millonarios – 11 puntos

13- Llaneros – 11 puntos

14- Independiente Santa Fe – 10 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

16- Independiente Medellín – 7 puntos

17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

18- Deportivo Pereira – 4 puntos

19- Boyacá Chicó – 4 puntos

20- Alianza – 4 puntos

De esta manera, los hinchas de Atlético Nacional consiguen un mejor panorama, luego de su caída frente a Millonarios. El equipo ‘verdolaga’ se preparará para su próximo choque, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo, cuando se mida al Junior de Barranquilla.