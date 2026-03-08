Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de la remontada de Atlético Nacional
Atlético Nacional logró revertir un inicio complejo frente a Águilas Doradas, para así llevarse 3 puntos clave en la tabla de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional vivió una jornada imperdible en la Liga BetPlay 2026-I el pasado 7 de marzo. El equipo ‘verdolaga’ logró una gran remontada frente a Águilas Doradas, lo que le permitió sacar los 3 puntos en un escenario complejo.
Claramente esto emocionó a los hinchas del ‘verde’, en medio de un contexto que los invita a luchar por el campeonato local en el fútbol colombiano.
Este triunfo dejó varios movimientos en la tabla de posiciones del fútbol local colombiano. Por ello, para que no se pierda la actualidad del FPC, aquí les mostramos el panorama actual.
Esta semana de inicios de marzo ha sido de gran complejidad para Atlético Nacional. El equipo antioqueño vivió una dura eliminación ante Millonarios en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana.
Claramente esto generó una cantidad enorme de críticas por parte de su hinchada, la cual calificó de mediocre su manejo del partido, y puso en duda la continuidad de su entrenador, Diego Arias.
Estas críticas ahondaron luego de que Atlético Nacional empezara perdiendo frente a Águilas Doradas el pasado 7 de marzo en la Liga BetPlay. Aunque, el ‘verdolaga’ logró reponerse del golpe, y conseguir 3 puntos claves con remontada incluida.
Esto, por supuesto, le sirvió a los paisas para posicionarse de mejor manera en la tabla de posiciones, la cual marcha de la siguiente manera:
1- Once Caldas – 19 puntos
2- Inter de Bogotá – 19 puntos
3- Atlético Nacional – 18 puntos
4- Deportivo Pasto – 18 puntos
5- América de Cali – 16 puntos
6- Junior de Barranquilla – 16 puntos
7- Deportes Tolima – 15 puntos
8- Atlético Bucaramanga – 14 puntos
9- Fortaleza – 14 puntos
10- Deportivo Cali – 12 puntos
11- Águilas Doradas – 12 puntos
12- Millonarios – 11 puntos
13- Llaneros – 11 puntos
14- Independiente Santa Fe – 10 puntos
15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos
16- Independiente Medellín – 7 puntos
17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos
18- Deportivo Pereira – 4 puntos
19- Boyacá Chicó – 4 puntos
20- Alianza – 4 puntos
De esta manera, los hinchas de Atlético Nacional consiguen un mejor panorama, luego de su caída frente a Millonarios. El equipo ‘verdolaga’ se preparará para su próximo choque, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo, cuando se mida al Junior de Barranquilla.
