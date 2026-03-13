Programación de partidos del Fútbol Colombiano 13 al 15 de marzo: Millonarios, Atlético Nacional y más

El Fútbol Colombiano prepara un fin de semana lleno de gran cantidad de emociones. Grandes partidos preparan un despliegue de talento en la cancha, por parte de equipos de talla enorme en el país, quienes buscarán sumar de 3.

Millonarios, Atlético Nacional o América de Cali son solo 3 de la amplia gama de equipo del fútbol ‘tricolor’ que verán acción en las canchas este fin de semana.

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Por ello, si no se quiere perder ni una emoción de lo que prepara este torneo, aquí les tenemos la lista de partidos que se verán este fin de semana, incluidos sus horarios.

Así va el fútbol colombiano

Para nadie es un secreto que este inicio de 2026 ha estado lleno de emociones para los amantes del fútbol en Colombia. Varios equipos han demostrado su potencial, sobre todo por la cantidad importante de cosas en juego durante estos partidos.

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Luego de 10 fechas disputadas, la clasificación de la Liga BetPlay 2026-I marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 21 puntos

2- Deportivo Pasto – 21 puntos

3- Once Caldas – 19 puntos

4- Inter de Bogotá – 19 puntos

5- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

6- América de Cali – 16 puntos

7- Junior de Barranquilla – 16 puntos

8- Deportes Tolima – 15 puntos

9- Millonarios – 14 puntos

10- Llaneros – 14 puntos

11- Fortaleza – 14 puntos

12- Deportivo Cali – 12 puntos

13- Águilas Doradas – 12 puntos

14- Independiente Santa Fe – 10 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

16- Independiente Medellín – 7 puntos

17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

18- Boyacá Chicó – 4 puntos

19- Deportivo Pereira – 4 puntos

20- Alianza – 4 puntos

Esta clasificación podría presentar grandes cambios, gracias a los partidos que se jugarán desde este 13 de marzo, hasta el próximo 15.

Por un lado varios intentarán afianzarse en sus posiciones más altas, mientras que otros confían en llegar a la parte de la tabla que da paso a los cuadrangulares.

Programación de partidos del FPC del 13 al 15 de marzo

Los encuentros a disputar durante este fin de semana son los siguientes: