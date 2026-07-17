Jhon Jader Durán tendría nuevo equipo en Europa: este es el club y el tiempo por el que lo habrían fichado

Jhon Jader Durán es uno de los atacantes más talentosos de Colombia en el último tiempo. A pesar de su poderío goleador, y su capacidad para anotar goles en Europa, el atacante ha atravesado algunas inconsistencias.

Luego de su salida del Aston Villa, la carrera de este jugador ha dado varios tumbos, al punto de ser traspasado a Arabia Saudita, y luego prestado al Fenerbahce de Turquía, y el Zenit de Rusia.

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Sin embargo, Durán confía en poder reencausar esto, y para ello, estaría apunto de dar un nuevo salto a Europa, con un equipo lleno de prestigio. Aquí les contamos todos los detalles.

Jhon Jader Durán tendría nuevo equipo en Europa

Para nadie es un secreto que, Jhon Jáder Durán brilló de gran manera en el Aston Villa. El talento de este colombiano sorprendió a todos a su corta edad, aunque, esto no ha podido ser mantenido en el tiempo.

Luego de su traspaso récord hacia el Al-Nassr de Arabia Saudita, el delantero no ha podido dar muestra de su poderío en ataque.

Esto ha causado que Durán pierda forma, y de hecho, desaproveche algunas oportunidades de brillar con la Selección Colombia, como lo fue la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de esto, muchos fanáticos confían en que Durán pueda mejorar este rumbo, y para ello, el delantero volvería a dar un salto a Europa, con un equipo de gran peso histórico.

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De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, Durán tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Benfica de Portugal.

Aunque esto es una apuesta grande por parte del Benfica, no se trataría de una compra definitiva. El atacante llegaría en condición de prestamo por 1 temporada, con una opción a compra no obligatoria a futuro.

Los aficionados del club portugués, y de la Selección Colombia, confían plenamente en que Durán llegue de nuevo a su pico de forma. Por ende, este, sin dudas, será uno de los pasos más importantes en la carrera del atacante.

Por ahora todo parece bien encaminado, aunque, quedará esperar a la oficialización por parte de ambos clubes y del jugador de cara a este próximo paso europeo para el delantero.