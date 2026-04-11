Hora y dónde ver en VIVO el clásico ‘paisa’ entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

La Liga BetPlay va a vivir nuevamente una fecha cargada de emocionantes encuentros; en esta oportunidad, se viene un fin de semana en donde los hinchas van a poder disfrutar de dos clásicos. Por un lado está el de Independiente Medellín contra Atlético Nacional, mientras que en Bogotá, Millonarios recibe a Santa Fe.

El primero que se va a disputar es el de Medellín, donde el DIM va a recibir a Nacional en un partido que será clave para ellos. En especial, porque los verdolagas ya están clasificados, es decir, que son líderes y, aunque quieren seguir sumando para clasificar en la primera posición, esto no sería una tarea nada fácil.

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Independiente Medellín necesita los tres puntos si es que quiere avanzar un poco y esperar los otros resultados para poder llegar a los ocho. Actualmente, está en la posición número 14 con 14 partidos jugados y 17 puntos; al ganar, podría llegar a los 20 y avanzar un poco en caso de que los otros pierdan.

Hora y dónde ver Medellín vs. Nacional; el clásico paisa

El encuentro paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se va a realizar este sábado 11 de abril del 2026 y va a tener transmisión en vivo por Win Sports en el canal por suscripción paga.

Esto quiere decir que este será el último partido del sábado, así que será la oportunidad perfecta para ver cómo se desarrolla el juego desde Medellín. Además, se espera que todo el estadio esté completamente lleno, teniendo en cuenta que este es uno de los clásicos más vistos todos los años en la eterna primavera.

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Hasta ahora, no se conocen novedades entre los jugadores que harían parte del encuentro, lo que quiere decir que los dos equipos van a salir a la cancha con su equipo titular y con todas las ganas de quedarse con los puntos.





