Hora y dónde ver en VIVO Caracas vs. Santa Fe HOY en la CONMEBOL Sudamericana; el León quiere avanzar

Los equipos colombianos siguen avanzando en los torneos internacionales y, aunque ya quedan pocos, todos siguen trabajando para poder pasar a la siguiente ronda. En esta oportunidad, Santa Fe llega hasta Venezuela para enfrentar a Caracas y tiene todas las ganas de ganar, pues lleva una ventaja con un resultado 2-0 en el último encuentro.

Ahora, tendrán que demostrar por qué quieren pasar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026 en un encuentro que no será nada fácil. De hecho, sus hinchas están pidiendo resultados, teniendo en cuenta que en su debut en la Liga BetPlay 2026-2, perdió el encuentro deportivo contra Águilas Doradas.

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Hora y dónde ver en VIVO Caracas vs. Santa Fe HOY en la Conmebol Sudamericana

Llegó el tan anhelado día de los leones, así que este jueves 30 de julio del 2026 se va a desarrollar el juego entre Caracas vs. Santa a las 7:30 p.m., hora Colombia. Aunque estos encuentros deportivos tenían transmisión en VIVO por los canales de ESPN, en esta oportunidad se presentó un cambio.

Según se informó en las últimas horas, el partido tendrá transmisión en vivo por medio del canal DirecTV Sports, así que todos los usuarios de DirecTV GO podrán ver el encuentro sin problema desde sus computadores o dispositivos móviles, por medio de un plan de suscripción paga. Esta será la única alternativa para ver el encuentro deportivo, pues ni en ESPN, ni mucho menos en WinSports van a pasar este partido.

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Es importante mencionar que el ganador de este encuentro deportivo será el que va a tener que enfrentar al River Plate de Argentina en la próxima fase. En caso de que sea el cuadro cardenal, las boletas saldrían a la venta en los próximos días, para que todos los hinchas de diferentes países puedan asistir a este encuentro deportivo, que sería uno de los más esperados por los fans.