Este sería el soundtrack de ‘Spider-Man: Brand New Day’; Foo Fighters será protagonista

Es oficial, la película de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ya llegó a las salas de cine y cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será esta nueva cinta. Sin duda, la cinta va a tener varias novedades que pueden sorprender a todos los fans, pero no solo hablando del elenco, sino también de los sonidos que van a acompañar todas estas peleas de superhéroes.

Hasta ahora, no se han dado a conocer de forma oficial los nombres de todas las canciones que van a hacer parte de esta película, pero sí se han filtrado varios detalles que nadie esperaba ver. Uno de los que más está dando de qué hablar tiene que ver con las canciones, pues hay varias canciones de bandas de rock que estarán presentes a lo largo de toda la producción de Spider-Man.

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¿Cuáles son las canciones de la nueva película ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Hace unos días se dio a conocer que Michael Giacchino hará parte de la parte musical detrás de esta nueva película, así que hay mucha expectativa de todo lo que podría llegar con todo esto. En especial porque el famoso músico ya ha hecho parte de tres películas en donde Tom Holland fue protagonista y llegó a ser parte de la instrumental de ‘Brand New Day’.

Por ahora, no se conoce cuál será el listado oficial de canciones, pero diferentes medios internacionales y fans han dado a conocer el listado de algunos sencillos que sin duda harían parte de la película de Spider-Man.

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Foo Fighters diría presente con la canción “Walk”, así que en esta oportunidad la banda de rock demostraría que están listos para volver con su música después de volver con toda hace unos meses con su nuevo disco. Junto a ellos, Green Day también hará parte de esta cinta, en donde “Brain Stew” sonaría en uno de los momentos más importantes de la cinta.

Junto a ellos estará la banda You Me at Six, Veruca Salt, Snow Patrol, Ryan Star, Queens of the Stone Age, Mew, LCD Soundsystem, entre otras bandas que se podrían unir a la película oficial. Los fans de la película ya pueden verla en las diferentes salas de cine del país para disfrutar de todo lo que hay detrás de esta historia.