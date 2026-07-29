Jared Leto es acusado de acos0 sexual y comportamientos indeb1d0s; esto dijo el artista

Jared Leto es uno de los actores más populares, quien en múltiples ocasiones se ha encargado de demostrar su talento tanto en la música como en el cine. Su vida ha estado lejos de los escándalos, pero en las últimas horas, cuatro mujeres dieron a conocer algunos detalles de su vida que estarían siendo investigados por las autoridades.

Según se dio a conocer por el medio de comunicación internacional la BBC, el artista se tendría que presentar ante las autoridades por presuntos delitos de acoso sexual. Esto después de reunir los testimonios de múltiples mujeres que aseguraron que los comportamientos del artista eran “inapropiados”.

¿De qué acusan a Jared Leto? Esto se sabe del caso

Esto se dio a conocer este miércoles 29 de julio por medio del documental ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, en donde muestran todo lo que habría hecho el cantante hace varios años. Allí, las víctimas aseguran que el artista habría ejercido en ellas presunta violencia sexual cuando ellas eran unas adolescentes.

Los hechos habrían ocurrido entre el 2002 y el 2016, en medio de las giras de la banda Thirty Seconds to Mars. Una mujer aseguró que presuntamente tuvo relaciones sexuales de forma no consensuada con el cantante en el baño de un hotel en las carreteras de California.

Otra de las víctimas asegura que recibía llamadas con contenido sexual explícito de parte del cantante, cuando tenía 16 años. Pero eso no sería todo, sino que en ocasiones, presuntamente, le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.

Jared Leto has been accused of criminal sexual conduct by four women, who claim the offenses occurred when they were teenagers. In a new BBC documentary “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret,” a total of 10 women come forward with allegations against the actor and musician.… — Variety (@Variety) July 29, 2026

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Después de eso, a la mujer presuntamente le enviaron un contrato de confidencialidad, pero no ha accedido a firmarlo. De hecho, la cadena de noticias habría tenido acceso a este documento, en donde se evidencia lo que le pidieron a la joven.

Jared Leto ya se habría pronunciado al respecto, asegurando que todas estas acusaciones que hacen sobre él serían completamente falsas. No se conocen más detalles sobre el tema, así que la BBC reveló que en los próximos días darían más información sobre su investigación.