Crunchyroll en agosto de 2026: todos los animes que llegan y los que salen de la plataforma

Crunchyroll, la plataforma de streaming de anime más importante, ya dio a conocer cuáles serán esos nuevos estrenos que se podrán ver en el nuevo mes de agosto. Se trata de varias producciones que los fans estaban esperando desde hace una larga temporada y que ahora están disponibles en varios idiomas, para que todos sus fans las puedan ver sin problema.

A continuación, le mostramos cuáles son esas producciones que va a poder ver en la plataforma sin problema y esas que es mejor que se apresure a ver, pues pronto van a despedirse de la aplicación. Tenga en cuenta que este no es el listado oficial, pues con el paso de los días se podrían agregar nuevos lanzamientos, pero estos son algunos de los más populares.

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¿Cuáles son los estrenos en Crunchyroll para agosto?

Black Torch

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Temporada 3

The Elusive Samurai – Temporada 2

The Saga of Tanya the Evil – Temporada 2

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You – Temporada 3

You and I Are Polar Opposites – Temporada 2

Skeleton Knight in Another World – Temporada 2

Smoking Behind the Supermarket with You

Though I Am an Inept Villainess

Jaadugar: A Witch in Mongolia

Kaiju Girl Caramelise

One Piece (Nuevos capítulos)

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4

Daemons of the Shadow Realm (nuevos capítulos)

Link Click – Temporada 3

Grand Blue Dreaming – Temporada 3

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No hay información oficial sobre cuáles son esas producciones que van a salir de la plataforma de streaming, pues en algunas oportunidades pasan varios meses para que se haga una limpieza oficial del contenido. Sin embargo, cuando ingrese a la aplicación, podrá conocer todos los detalles de los mejores estrenos y los que se despiden de la plataforma en la página de inicio.

Además, tenga en cuenta que todas las semanas la plataforma da a conocer el catálogo completo de los contenidos nuevos que van a llegar a la aplicación. Así que puede verificar la información para saber cuándo es el lanzamiento de su favorito.