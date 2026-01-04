Histórico éxito de rock rompe récords 42 años después de su lanzamiento: esta es la razón

El rock ha vivido un inicio del 2026 por todo lo alto. Si bien gran parte de las bandas de este género están en receso, varios éxitos han retumbado por el mundo.

Miles de personas han disfrutado del rock, incluso en presencia de grandes producciones de TV, como lo es Stranger Things.

De hecho, recientemente un legendario éxito del rock logró hacer historia y sorprender a muchos fanáticos, luego de conseguir un brillante logro gracias a esta serie.

El final de Stranger Things marcado por el rock

Para nadie es un secreto que Stranger Things ha sido la protagonista de la televisión a nivel mundial. Esta serie ha tomado un protagonismo notable, y ha logrado brillar gracias al cierre de una trama notable.

Sin embargo, varios de los halagos recibidos por parte de esta serie se han dado también gracias a la musicalización de la misma.

Desde temporadas anteriores, los hermanos Duffer se han encargado de incluir grandes exitos musicales como ‘Master of Puppets’.

No obstante, en su gran final hubo un artista que resaltó de manera notable, y fue Prince. Esta leyenda del rock y la música en general dijo presente gracias a exitos inmortales como lo fue ‘Purple Rain’, canción que acompañó momentos brillantes como el beso entre Mike y Once.

Claramente, esta producción musical es brillante, y ha sido un clásico desde su lanzamiento. Sin embargo, su brillo ha dado un gran salto en este 2026, gracias a su aparición en esta serie.

Esta canción volvió a aparecer en el Top 50 mundial de Spotify, gracias a las miles de reproducciones que ha recibido.

De hecho, según cifras de esta misma plataforma, las reproducciones de este éxito aumentaron en un 243%.

Incluso este aumento fue vivido tambien por ‘When Doves Cry’, otra canción de esta serie que aumentó en un 200%.

Prince ha tomado este gran apoyo en su catalogo, el cual ha aumentado sus reproducciones en un 190% solo en Spotify, lo que reflota los exitos de una de las mayores leyendas del rock.

Este artista, sin dudas, sigue haciendo historia, incluso años después de su fallecimiento, con el que marcó a varios colegas dentro de la industria musical, al punto de convertirse en un tatuaje imborrable dentro del mundo de las leyendas del rock como género.