La peor banda de rock, según Robert Plant, cantante de Led Zeppelin: “ejemplo de lo que no quería hacer”
Robert Plant es una figura histórica del rock, gracias a la forma en que lideró a Led Zeppelin hasta lo más alto de la industria.
Robert Plant, de Led Zeppelin, es una de las mayores figuras del rock. Este artista ha sido capaz de estremecer a la industria musical, sobre todo por como ha dominado varios éxitos con su voz desde hace décadas.
El foco de este artista en los escenarios ha sido notable, lo que también ha potenciado la fama y fuerza de Led Zeppelin como banda a través de los años.
Esto ha hecho que Plant también sea considerado como una de las voces de opinión más importantes tanto de la escena musical, como del rock.
Justo por esta razón, muchos fans del rock se sorprendieron cuando se conoció a la que, para Plant, es la peor banda del género.
Dentro del rock existen una gran cantidad de bandas brillantes. Varios artistas han sido capaces de componer canciones legendarias, las cuales se han convertido en himnos cantados por leyendas.
Sin embargo, en las dinámicas de este género también hay algunas bandas que critican a otras, y admiten ser contrarios a su estilo.
Justamente una de ellas ha sido Led Zeppelin, gracias a la forma en que Robert Plant ha señalado a unos colegas como “el ejemplo de lo que no quería hacer”.
En declaraciones para Rolling Stone, Plant explicó que no quería que Led Zeppelin se convirtiera en The Who. La banda de Robert llegó hasta 1980, luego del fallecimiento de John Bonham, uno de sus integrantes.
Algo similar ocurrió con The Who, tras el fallecimiento de Keith Moon. Solo que esta agrupación si continuó con su trayectoria por varios años más.
Esto fue ligeramente criticado por Plant, quien dijo que tenía miedo de subirse a este tren de las giras de reunión. Robert declaró que le pareció sumamente aburrido y triste ver a The Who recorrer estadios en esta tónica.
Dichas declaraciones hicieron que varios aseguraran que la peor banda del rock para Plant es The Who. No obstante, esta rivalidad también va desde el otro lado.
Pete Townsend de The Who especificó que no le gustaba ser comparado con la banda de Robert Plant, e incluso dijo que no le gustó nada de lo hecho por Led Zeppelin.
Ciertamente ambas bandas son destacadas. Pero, lo cierto es que la rivalidad entre ambas bandas ha sido notable dentro de la industria musical.
