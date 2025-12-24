La canción de rock de Navidad que Rolling Stone considera como una de las peores

La Navidad es una de las épocas del año con mayor producción musical. Cada diciembre vuelven a sonar canciones de distintos estilos que buscan acompañar celebraciones, reuniones familiares y momentos festivos. El pop suele liderar estas listas, pero el rock también ha tenido un lugar importante con temas que, con el paso del tiempo, se convirtieron en clásicos.

Dentro del rock navideño hay canciones muy reconocidas. Un ejemplo claro es Jingle Bell Rock, interpretada por Bobby Helms, que logró unir el espíritu de la fecha con un sonido más movido y cercano al rock and roll. A lo largo de los años, muchas bandas y solistas del género intentaron repetir ese éxito, aunque no todos tuvieron la misma recepción por parte del público y la crítica.

Le puede interesar: Las canciones de rock que debe escuchar en Navidad; los clásicos imperdibles de la época

A propósito de esto, la revista Rolling Stone publicó un ranking con las 10 peores canciones de Navidad, una lista que generó debate entre los fanáticos de la música, especialmente porque incluye temas de artistas muy conocidos.

La canción navideña de rock que no convenció a Rolling Stone

En el puesto número ocho del listado aparece Don’t Shoot Me Santa, una canción lanzada por The Killers en 2007. Según la revista, el tema no logró funcionar como canción navideña debido a su historia y enfoque, muy alejados del tono habitual de estas fechas.

El medio criticó principalmente la letra y el concepto del tema, que presenta a un Papá Noel con una actitud violenta y una trama oscura, algo que consideraron poco adecuado para una canción asociada a la Navidad. Aunque destacaron que musicalmente tenía elementos interesantes y una producción cuidada, señalaron que la idea general terminó opacando esos aspectos.

Si bien la banda destinó parte de las ganancias del sencillo a una causa solidaria, Rolling Stone sostuvo que eso no fue suficiente para cambiar la percepción negativa sobre la canción. De esta manera, Don’t Shoot Me Santa quedó marcada como una de las propuestas navideñas menos logradas dentro del rock, según el reconocido ranking de la revista.