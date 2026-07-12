Argentina VS Inglaterra: El partido que marcó para siempre su historia

Argentina e Inglaterra protagonizarán un nuevo capítulo de una rivalidad que ha dejado momentos inolvidables en las Copas del Mundo. Ambas selecciones se medirán por un cupo en la final del Mundial 2026, en un duelo que inevitablemente trae a la memoria algunos de sus enfrentamientos más recordados.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El ganador avanzará a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra llave.

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El partido que quedó para la historia

Cada vez que ambas selecciones se enfrentan en un Mundial, uno de los encuentros que más se recuerda es el de los cuartos de final de México 1986. Aquel 22 de junio, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Armando Maradona. El primero pasó a la historia como “La Mano de Dios”, luego de que el argentino anotara con la mano en una jugada que el árbitro dio por válida.

Minutos después llegó otra acción que quedó para siempre en la memoria de los aficionados. Maradona tomó el balón desde su propio campo, dejó atrás a varios rivales y venció al arquero Peter Shilton para marcar el gol que más tarde sería conocido como el “Gol del Siglo”, considerado por muchos como uno de los mejores en la historia de las Copas del Mundo.

Una rivalidad que trasciende generaciones

El duelo de 1986 se disputó cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, un contexto que hizo que el partido tuviera una carga emocional especial para ambos países. En la previa de la semifinal del Mundial 2026, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió que el encuentro sea visto únicamente desde lo deportivo y dejó de lado cualquier referencia al pasado histórico entre las dos naciones.

Antes del cruce de 2026, ambas selecciones se habían enfrentado en cuatro oportunidades por la Copa del Mundo:

1966: Inglaterra ganó 1-0 en los cuartos de final.

1986: Argentina venció 2-1 en los cuartos de final.

1998: Empataron 2-2 y Argentina avanzó por penales en los octavos de final.

2002: Inglaterra ganó 1-0 en la fase de grupos.

El partido del 15 de julio de 2026 añadirá un nuevo episodio a una rivalidad que ha protagonizado algunos de los momentos más recordados de la historia de los Mundiales y que volverá a captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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