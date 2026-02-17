Hell’s Paradise: Jigokuraku – Temporada 2: ¿Qué día se estrenan nuevos capítulos en Crunchyroll?

‘Hell’s Paradise: Jigokuraku’ es uno de los animes más grandes de los últimos años. Esta producción es una de las más destacadas de este género, y se ha ganado el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo.

La trama de Gabimaru ha dejado grandes emociones, y también un enlazado brillante entre historias que han destacado de forma brillante.

Luego del gran éxito de la primera temporada, sus fanáticos están sumamente atentos a la salida de capítulos de la segunda parte. Por ello, y para que no se los pierda, aquí les contamos cuando estarán disponibles.

¿Cuándo salen los capítulos de la segunda temporada de ‘Hell’s Paradise: Jigokuraku’ en Crunchyroll?

La popularidad del anime a nivel mundial es innegable. Grandes producciones se han convertido en éxitos inigualables, y han viajado a través de varias fronteras para llegar a miles de fanáticos.

‘Hell’s Paradise: Jigokuraku’ es un claro ejemplo de esto. Desde su salida en anime en 2023 ha cosechado grandes éxitos, al igual a como lo hizo su manga desde 2018 hasta 2021, cuando fue publicado.

El brillo de esta trama ha sido tal que, luego de más de 20 capítulos, sus fanáticos están muy atentos a poder conocer la continuación de esta historia con su segunda temporada, la cual ya dio su inicio en el pasado mes de enero.

Esta icónica producción ha tenido una emisión semanal, en la que ha dejado ver varios detalles de esta segunda temporada. De hecho, el más reciente fue liberado el pasado 15 de febrero, cuando se reveló el episodio 9.

Si usted aun no ha visto los 8 episodios anteriores a este, todavía está a tiempo, y de hecho, aquí también les dejamos el calendario de estreno de las próximas entregas.

Episodio 7: 22 de febrero de 2026

Episodio 8: 1 de marzo de 2026

Episodio 9: 8 de marzo de 2026

Episodio 10: 15 de marzo de 2026

Episodio 11: 22 de marzo de 2026

Episodio 12: 29 de marzo de 2026

El lanzamiento de cada uno de estos episodios se lleva a cabo a las 10:15 a.m. de Colombia, y se puede disfrutar a través de la plataforma de Crunchyroll, al igual que los capítulos ya revelados de esta segunda parte del anime.