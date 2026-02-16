3 muertes de artistas de rock que generan teorías conspirativas: Kurt Cobain y más leyendas

El rock ha contado con varios artistas legendarios. El legado de estos protagonistas es innegable, lo que ha enamorado a miles, aunque, también ha generado gran luto cuando algumo de ellos ha dejado este plano.

Grandes estrellas del género han fallecido de manera inesperada, tanto en tiempos modernos, como en la época antigua, donde su auge estaba por todo lo alto.

Estos decesos han dejado marca en la cultura rock. Varios se han convertido en leyendas inmortales, pero, otros no se han quedado ahí, e incluso han sido protagonistas de teorías conspirativas por parte de sus fanáticos.

Por ello, aquí les contamos sobre 3 muertes de artistas de rock que han generado teorías conspirativas por parte de sus fans.

3 fallecimientos de artistas rock que han generado teorías conspirativas

Durante las últimas semanas, el mundo del rock se ha inundado de teorías conspirativas. Los fanáticos de Kurt Cobain han generado varias ideas alrededor de su muerte, luego de varias revelaciones inesperadas.

Un nuevo informe indicaría que el líder Nirvana no se habría suicidado, sino que, al contrario, habría sido victima de un homicidio.

Evidentemente esto desató a los más conspiranóicos, y nos lleva a recordar más muertes del rock que han generado gran controversia. Además, de por supuesto, teorías de conspiración.

La primera de ellas es justamente la de Kurt Cobain. La muerte del líder Nirvana tuvo lugar el 5 de abril de 1994, en lo que pareció ser un suicidio con carta de despedida incluido.

Sin embargo, sus fanáticos fueron escépticos a esta idea por varios años, y aseguraron que este artista fue asesinado, en una teoría que ha tomado más fuerza en 2026.

Otra muerte que causó gran polémica fue la de Jim Morrison. El vocalista de The Doors falleció a muy corta edad, a causa de una insuficiencia cardiaca en una bañera.

Algunos teóricos aseguran que Morrison fingió su muerte para escapar de la fama, y que ahora vive con una identidad falsa.

Esto toma más fuerza debido a que una negligencia policial evitó que se le llevara a cabo una autopsia. Aun así, no hay mayores pruebas que fortalezcan esta versión.

No obstante, el legado de Morrison en el rock es notable, y de hecho, se ha convertido en un icono de la cultura musical a nivel mundial.

El enigma de Hendrix

Finalmente, la última en entrar a esta lista es la de Jimi Hendrix. El legendario guitarrista en 1970, y aun en la actualidad da de qué hablar.

La versión oficial es que Hendrix falleció por aspirar su propio vomito luego de una sobredosis. La teoría conspirativa indica que el manager de este guitarrista habría sido participe de esta tragedia, para así cobrar el seguro de vida.

No obstante, este es un rumor de internet, y tampoco hay mayores pruebas de ello, aunque si se menciona que Jimi habría considerado despedir a este empresario.

Sin dudas, estos fallecimientos son sucesos tristes para el rock, pero eso no disminuye en lo absoluto el brillo de estas 3 leyendas para la música.