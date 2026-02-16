Los electrodomésticos que NUNCA debería conectar a una extensión; nadie lo sabía

Todos los días en el mundo se presentan múltiples incendios ocasionados por descuidos que se cometen en casa, daños en instalaciones eléctricas, sobrecalentamiento de electrodomésticos, entre otros factores que pueden causar fuertes problemas. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos cuidados que debe tener para evitar un incendio y elementos eléctricos que no se recomienda conectar a una extensión.

Una cuenta de TikTok experta en todo lo relacionado con ferretería y cosas del hogar dio a conocer en sus redes sociales esos productos que es mejor conectar directamente en un tomacorriente. Aunque muchos no lo sabían, esto puede ayudarlo a evitar daños en caso o hasta producir incendios por problemas eléctricos.

¿Cuáles son los electrodomésticos que no debería conectar a una extensión?

Son varios los elementos que es mejor conectar directamente con el fin de evitar accidentes. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son los que más se conectan en extensiones, sin pensar en el daño que esto podría ocasionar.

Plancha de ropa: Esta tiene una alta potencia, se calienta con facilidad y puede llegar a causar una sobrecarga eléctrica.

Air Fryer: Las personas la suelen usar durante horas con el fin de cocinar sus alimentos, pero esto podría provocar un cortocircuito que, al estar conectada a una extensión, ocasionaría graves daños.

Elementos eléctricos para el cabello: En algunas ocasiones, este tipo de productos se suelen calentar después de varias horas de uso, lo que podría llegar a ocasionar una pequeña explosión entre la extensión y el conector del producto. Además, cuando se dejan conectados estos elementos por horas, se puede empezar a calentar la conexión.

Estos son solo algunos de los que en definitiva no se deberían conectar a una extensión, pero hay otros, como grandes electrodomésticos tipo neveras, lavadoras, secadoras, estufas, entre otros, que deberían estar conectados directamente. En ocasiones, algunas personas recomiendan hacer uso de un “estabilizador” de energía, pero esto depende de cada caso y las condiciones del producto.

Además de estas recomendaciones, también es importante tener claro que se deben desconectar los electrodomésticos cuando estos no estén en uso. Así, en caso de que se presente alguna falla, esto no les va a afectar.