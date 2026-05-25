5 figuras colombianas que no jugarán el Mundial de 2026: ¿Olvidados por Néstor Lorenzo?

La Selección Colombia dio su gran lista de convocados para el Mundial de 2026. El combinado ‘tricolor’ eligió los 26 jugadores que defenderán la bandera y sus colores en el máximo torneo del mundo del balompié.

Grandes figuras colombianas dirán presente, a partir de una lista que es liderada por jugadores de la talla de Luis Díaz o James Rodríguez, gracias al talento que han demostrado con el combinado nacional.

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Sin embargo, esta lista también sorprendió por algunas ausencias, y por ello, aquí les hablamos de 5 figuras colombianas que no estarán en el Mundial de 2026.

Los convocados de Lorenzo

Después de mucha espera y expectativa, Néstor Lorenzo reveló su gran lista de convocados al Mundial de 2026. El entrenador de la ‘tricolor’ definió a los colombianos que dirán presente en esta gran cita, y la convocatoria presentó los siguientes nombres:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield.

Camilo Vargas – Atlas.

David Ospina – Atlético Nacional.

Daniel Muñoz – Crystal Palace.

Davinson Sánchez – Galatasaray.

Jhon Lucumí – Bologna.

Johan Mojica – Mallorca.

Deiver Machado – Nantes.

Willer Ditta – Cruz Azul.

Santiago Arias – Independiente de Avellaneda.

Yerry Mina – Cagliari.

Gustavo Puerta – Racing de Santander.

James Rodríguez – Minnesota United.

Jefferson Lerma – Crystal Palace.

Jhon Arias – Palmeiras.

Jaminton Campaz – Rosario Central.

Jorge Carrascal – Flamengo.

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense.

Juanfer Quintero – River Plate.

Kevin Castaño – River Plate.

Richard Ríos – Benfica.

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama.

Jhon Córdoba – Krasnodar.

Luis Díaz – Bayern Múnich.

Luis Suárez – Sporting CP.

Juan Camilo Hernández – Real Betis

5 figuras colombianas que no estarán en el Mundial 2026

Claramente es una lista llena de talento, pero hay ausencias que sorprendieron a muchos, y aquí les tenemos 5:

1- Yerson Mosquera

A pesar de la mala actualidad del Wolverhampton en la Premier League, Mosquera se presentaba como un defensa fiable y de continuidad para el Mundial 2026. A pesar de esto, Lorenzo, quien lo ha convocado en otras ocasiones, optó por dejarlo fuera.

2- Juan David Cabal

El lateral de la Juventus de Turín estuvo presente en los últimos amistosos de la ‘tricolor’, frente a Croacia y Francia. Sin embargo, su falta de continuidad en su club lo han dejado fuera de consideración para el torneo.

3- Rafael Santos Borré

Este gran delantero del fútbol sudamericano ha formado parte del ciclo Lorenzo en varias ocasiones. No obstante, en este caso el entrenador optó por presindir de la presencia de este atacante que milita en Inter de Porto Alegre, Brasil.

4- Kevin Mier

A pesar de que fue titular en el último partido de Eliminatorias, Kevin Mier no está presente en la convocatoria de Colombia. El portero sufrió una importante lesión que lo tuvo afuera de las canchas hasta el mes de marzo, lo que cortó su candidatura a este torneo.

5- Carlos Cuesta

El defensor colombiano fue clave en la Copa América de 2024 como titular. Sin embargo, para este torneo no estará tras su poca participación en el Vasco da Gama de Brasil.

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Sin lugar a dudas, estos jugadores han sido de gran peso en la ‘tricolor’, pero esta vez deberán apoyar al equipo desde la distancia.