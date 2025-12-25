¡Pilas, conductores! Cambiarían las reglas para solicitar y renovar la licencia en 2026: entérese

El trámite para solicitar o renovar la licencia de conducción en Colombia tendría cambios importantes a partir de 2026. Esto se debe a una nueva normativa que busca hacer más estrictos los procesos de evaluación y mejorar la seguridad vial en el país.

La iniciativa surge como respuesta al aumento de los accidentes de tránsito y hace parte de una resolución expedida por el Ministerio de Transporte en septiembre.

Con esta medida, el Gobierno Nacional pretende asegurar que quienes soliciten o renueven su licencia cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de forma segura.

¿En qué cambiaría el trámite para solicitar la licencia de conducción?

Uno de los principales ajustes estaría relacionado con las evaluaciones que deben presentar tanto los nuevos solicitantes como quienes van a renovar su licencia. A partir de 2026, no solo se verificaría el cumplimiento de los requisitos actuales, sino que se aplicarían pruebas adicionales para evaluar el dominio real de las normas de tránsito y la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

Para esto, se crearían los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), entidades independientes que se encargarían de aplicar las pruebas teóricas. Estos centros no reemplazarían a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), sino que complementarían su labor, separando el proceso de formación del de evaluación.

El trámite inicial se mantendría similar al actual: registro en el Runt y examen médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores. Sin embargo, después de estos pasos, el aspirante tendría que inscribirse en un Cale para presentar un examen teórico con preguntas aleatorias sobre normas de tránsito, señalización y manejo de situaciones de riesgo.

Estas evaluaciones serían unificadas a nivel nacional, con el mismo nivel de dificultad en todo el país. Según el Ministerio de Transporte, esto permitiría un proceso más transparente, sin intermediarios, y con estándares claros para todos los conductores.