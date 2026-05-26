Festival Cordillera 2026 anunció a su primer artista confirmado: ¿De quién se trata?

El Festival Cordillera 2026 calienta motores y se prepara para lo que será una edición totalmente imperdible. Este año este evento confía en volver a estremecer al público sudamericano con artistas históricos.

Hace algunas semanas este festival se convirtió en tendencia luego de que se confirmaran las fechas en las que ocurriría este evento. La venta de la boletería hizo que muchos empezaran a planificar todo para asistir a esta fiesta.

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Sin embargo, la emoción ha aumentado incluso en mayor medida, luego de que este 24 de mayo se confirmara el primer artista que formará parte del histórico cartel de la edición 2026.

Confirman el primer artista del Festival Cordillera 2026

Para nadie es un secreto que el Festival Cordillera se ha convertido en uno de los eventos más tradicionales de la escena musical en Colombia y el mundo.

Este icónico evento ha presentado la llegada de grandes leyendas a los escenarios de la capital. Allí han sonado canciones totalmente históricas que han puesto a vibrar al público.

Claramente en 2026 no será la excepción, y aunque el cartel de este festival no se ha oficializado, Páramo Presenta reveló el primer artista que formará parte de esta edición.

Se trata de, nada más y nada menos que, Sean Paul. Este es uno de los artistas más icónicos de la industria musical en su historia, gracias a la forma en que ha logrado enamorar al público a partir de ritmos de dancehall.

Esto ha emocionado a miles de fanáticos, quienes celebran la llegada de este legendario artista a Colombia, y se mantienen a la espera de nuevas revelaciones.

La emoción es total, y los fanáticos empiezan la cuenta atrás para lo que será este gran evento. Cabe recordar que las fechas de este festival están pautadas para el próximo 12 y 13 de septiembre desde el Parque Simón Bolívar de la capital.

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La boletería para este festival puede ser encontrada en Ticketmaster. Allí están disponibles las entradas con la etapa de Sudamerican Rockers, cuyos precios son:

Combo general Sudamerican Rockers

Etapa 1: $659.000

$659.000 Etapa 2: $699.000

$699.000 Etapa 3: $759.000

Combo VIP Sudamerican Rockers