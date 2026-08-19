Hora y dónde ver HOY miércoles a Nacional vs. Once Caldas: Partido benéfico por damnificados terremoto

Los equipos del fútbol profesional colombiano siguen demostrando que les sobra solidaridad, así que en esta oportunidad y después de ayudar durante varios días en centros de acopio, dos de los clubes más grandes van a pisar las canchas para recoger fondos. Atlético Nacional va a enfrentar al Once Caldas, pero demostrando que solo quieren dar un show por todo lo alto para recoger dinero y ayudar a Colombia.

Después de que cientos de personas de todo el país se unieran para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia del pasado lunes 10 de agosto, los jugadores también decidieron dar una mano. Por eso han organizado un partido benéfico, en donde lo ideal es que todas las personas que vayan donen el valor de la boleta y también puedan llevar sus ayudas a las entradas del estadio.

Leer más: ¿El América de Cali ahora va a jugar en Bogotá? Así respondió Santa Fe y Millonarios a la petición

Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Once Caldas HOY miércoles

Dos de los clubes más importantes de Colombia van a jugar HOY para recoger fondos y así ayudar en la reconstrucción de las viviendas de zonas como Quibdó, Cali, Manizales, Armenia y Pereira, donde las familias lo perdieron todo.

El partido entre Atlético Nacional vs. Once Caldas se va a disputar HOY miércoles 19 de agosto del 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y tendrá transmisión en VIVO desde las 7:00 p.m. por medio del canal WinSports completamente GRATIS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atlético Nacional SA (@nacionaloficial)

Tenga en cuenta que en esta oportunidad, el estadio servirá de centro de acopio, es decir, que todas las personas pueden llevar elementos de aseo, alimentos de primera necesidad o medicamentos y entregarlos en la entrada del lugar. Además, los equipos están vendiendo entradas con el fin de que todas las personas puedan asistir al evento y así recolectar la mayor cantidad de fondos.

Seguir leyendo: Hora y dónde ver en VIVO HOY Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana; un partido histórico

Tribuna sur, norte y gramilla: $15.000

Oriental baja: $23.000

Oriental alta: $25.000

Occidental baja: $40.000

Occidental alta $45.000

Platea: $40.000

Los equipos invitaron a todos los hinchas de los dos equipos a asistir al evento con su camiseta sin problema y así compartir todos como colombianos para ayudar a reconstruir el país.