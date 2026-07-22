La canción de Guns N’ Roses que Slash nunca quiere volver a escuchar: no es ‘Sweet Child O’ Mine’

Guns N’ Roses es, sin dudas, uno de los grupos más grandes en la historia del rock y de la industria musical en general. Esta banda ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a sus éxitos y el talento de sus miembros.

Desde sus inicios en 1985, este grupo ha logrado una trayectoria extensa capaz de marcar época y un legado totalmente histórico para el género a nivel internacional.

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Aunque muchos de los éxitos de este grupo han resultado por ser legendarios, algunos han quedado en el olvido hasta disgustar a sus propios creadores. De hecho, hay un éxito concreto que Slash no quiere volver a repetir.

La canción de Guns N’ Roses que Slash nunca quiere volver a escuchar

Slash es uno de los guitarristas más grandes y reconocidos en la historia del rock. Este artista ha demostrado una cantidad enorme de pasión y talento detrás de este instrumento.

Saul Hudson ha sido capaz de enamorar a miles de fanáticos, no solo con Guns N’ Roses, sino también en solitario. En el grupo de los revólver y las rosas, Slash ha sido capaz de componer una cantidad enorme de éxitos.

Sin embargo, hay una canción en concreto de este grupo que decepcionó al artista, al punto de no querer volver a escucharlo jamás.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Sympathy for the Devil’, un ‘cover’ de Guns N’ Roses a un éxito icónico de los Rolling Stones.

¿Por qué no le gustó?

Esta versión fue lanzada en 1994. Sin embargo, lo que condicionó la versión de este grupo fueron las tensiones internas dentro de la banda.

Este grupo estaba en plena separación para el momento de la grabación de este éxito. De hecho, el propio Slash lo confesó que esto se nota en la canción.

Para aquel entonces, el guitarrista tenía grandes diferencias con Axl Rose, sobre todo por la expulsión de Gilby Clarke del grupo. De hecho, el cantante no solía estar presente en el estudio.

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Cuando estaba en el lugar, Rose solía pedirle a Slash que grabara nuevamente su solo de guitarra, para sonar más parecido a Keith Richards, algo que el guitarrista quería evitar por respeto a esta leyenda.

Finalmente, la canción salió a la luz, pero, para Slash es una de las grabaciones más difíciles en la historia de Guns N’ Roses, por lo que prefiere nunca volver a escuchar este éxito.