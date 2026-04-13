Green Day vs Linkin Park: vote AQUÍ en las semifinales del Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva llega a su gran instancia final. Esta gran competencia del género ha contado con gigantes brillantes, pero ahora todo se resume en 4 bandas.

4 agrupaciones protagonistas buscarán liderar este género con esta gran corona y un trono que los posicionará como reyes del rock.

Green Day, Guns N’ Roses, Linkin Park y PXNDX son los grupos que se mantienen en carrera luego de eliminar a gigantes de peso y trayectoria notable.

Más noticias: Linkin Park rompe histórico récord gracias a uno de sus mejores clásicos: sorprendió a todo el mundo

De hecho, dos de ellas se medirán hoy mismo en las semifinales, para así definir al primer gran finalista del Mundial del Rock de Radioacktiva.

La primera semifinal del Mundial del Rock

La banda de Billie Joe Armstrong, Green Day será la primera en ver acción en esta instancia, una fase a la que llega gracias a su legado y peso. Con su vigencia actual, la agrupación de punk ha logrado derrotar a contrincantes de la talla de Aerosmith o Def Leppard.

Justo con esa misma fanaticada que le dio esos triunfos, la banda buscará convertirse en finalista de la competencia.

Sin embargo, enfrente tendrá a una agrupación de la talla de Linkin Park, otra banda gigante de inicios de los 2000. La agrupación de Mike Shinoda liderada vocalmente por Chester Bennington, y luego Emily Armstrong, ha compuesto éxitos inolvidables.

Gracias a varias canciones brillantes, la banda ha sido capaz de construir un legado brillante, y una fanaticada sumamente leal con la que buscará la victoria en este choque.

Más noticias: La canción de Green Day que llegó a mil millones de reproducciones: es un éxito histórico de la banda

Sin dudas, será un enfrentamiento de titanes, donde se definirá al primer gran finalista de la competencia. Les recordamos que ustedes son el gran jurado que dictamina al ganador.

Por ello, para escoger al primer gran finalista del Mundial del Rock de Radioacktiva debe votar AQUÍ entre dos bandas brillantes de la historia de la música.