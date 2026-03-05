La canción de Green Day que llegó a mil millones de reproducciones: es un éxito histórico de la banda

Green Day es, sin lugar a dudas, una de las agrupaciones más grandes en la historia del punk y el rock. Los liderados por Billie Joe Armstrong han brillado de una manera inolvidable, gracias a un sinfín de éxitos.

Muchos de los lanzamientos de esta banda se han convertido en auténticos himnos de la industria, y por eso, su legado es total, y absolutamente brillante.

Más noticias: Top 6 de ciudades del mundo que más escuchan Green Day en YouTube

Parte de la trayectoria y el apoyo del público hacia esta agrupación quedó demostrada durante este inicio de año, luego de lo que se revelara un éxito que llegó a mil millones de reproducciones.

La banda de Green Day que llegó a un billón de reproducciones

Aunque el gran inicio de Green Day se dio a finales de la década de los ’80’s, esta banda sigue más que vigente, y miles de personas siguen escuchando de sus lanzamientos,.

Una cantidad enorme de canciones de Green Day han destacado en esta era digital, y parte de este brillo queda demostrado con lo que es uno de los mayores éxitos de este grupo.

Más noticias: La canción de Green Day ‘perfecta’ para mejorar un mal día con solo escucharla

Este grupo ha logrado acumular más de mil millones de reproducciones en varias de sus canciones históricas. Algunas de ellas han sido:

‘Basket Case’

‘American Idiot”

Boulevard of Broken Dreams’

‘Wake Me up When September Ends

Sin embargo, recientemente, uno de los mayores éxitos en la historia de esta banda llegó como novedad a esta lista. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Good Riddance (Time of Your Life)’.

Según reveló Spotify a través de sus redes sociales, esta canción entró en el club de los billones durante el mes de febrero.

Kworb reafirma esta cifra, con una cantidad total de reproducciones de 1.007.949.317, y casi medio millón de ‘streams’ diarios.

Esta composición toca fibras en los fanáticos de Green Day, y de hecho, es una de las canciones más coreadas por parte de los seguidores de la banda en sus shows en vivo.

Indudablemente, esta es una muestra destacada del gran catálogo musical que la banda ha creado dentro de una industria totalmente inigualable.

Del mismo modo, estos éxitos también son testimonio puro y real del legado histórico, brillante y enorme que posee Green Day como banda de punk a nivel internacional.