Mr. Taxes mostró su lado rockero en pleno show de Green Day: “¿hay algo que no haga bien?”

Green Day protagonizó un show brillante en Bogotá este pasado 24 de agosto. La histórica agrupación de Billie Joe Armstrong fue capaz de poner a vibrar la capital, con una amplia cantidad de momentos legendarios.

Luego de varios años, esta banda volvió a decir presente en la capital, con un concierto por todo lo alto desde el escenario del Vive Claro de Bogotá.

Miles de fanáticos saltaron, ‘poguearon’ y cantaron al ritmo de los éxitos de esta banda, pero, hubo uno que sorprendió a todos en redes sociales, y fue Luis Carlos Reyes, el famoso ‘Mr. Taxes’.

‘Mr. Taxes’ mostró su lado rockero en Green Day

Gracias a sus ocurrencias en redes sociales, y su sentido del humor, Luis Carlos Reyes, famoso economista colombiano, ha sido uno de los protagonistas más reconocidos dentro del país en los últimos años.

Reyes ha dejado varios momentos icónicos en las redes sociales para los amantes del humor y la economía en Colombia, y este pasado 24 de agosto logró uno más.

En este caso fue con su lado rockero, el cual sacó a relucir por todo lo alto en pleno show de Green Day, el cual mostró haber disfrutado, incluso a pesar de la lluvia.

‘Mr. Taxes’ compartió en sus redes sociales un video, donde se le puede ver en medio del público presente en el Vive Claro, disfrutando del gran show de Green Day.

Este ‘post’ donde ‘Mr. Taxes’ corea a todo pulmón los éxitos de Green Day dejó una amplia cantidad de reacciones dentro de los seguidores del economista, en especial por parte de muchos rockeros, quienes llegaron a preguntarse en los comentarios: “¿hay algo que no haga bien?”.

Muchos recuerdan que esta no es la primera vez que ‘Mr. Taxes’ muestra su lado rockero, ya que Reyes confesó hace algún tiempo en redes sociales que ha sido un gran fanático de Radioacktiva.

Sin lugar a dudas, tanto Reyes, como el resto de fans de Green Day vivieron una noche inolvidable para la música en Colombia.

Esta agrupación logró un show histórico, y puso a vibrar la ciudad con la potencia que los caracteriza, y los éxitos que marcaron a varias generaciones.