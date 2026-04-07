Linkin Park rompe histórico récord gracias a uno de sus mejores clásicos: sorprendió a todo el mundo

Linkin Park es uno de los grupos más brillantes en la historia de la música y el nu metal. Esta agrupación ha encantado a miles de fanáticos, gracias a un legado brillante, y a un estilo que ha resultado inigualable.

Tanto con Chester Bennington, como con Emily Armstrong, esta banda ha sido capaz de encantar a miles de personas, quienes la reconocen como una líder a nivel internacional.

A partir de esto, la banda posee una cantidad importante de registros y un legado difícil de superar. De hecho, recientemente, Linkin Park volvió a demostrar su poderío, luego de romper un importante récord.

Linkin Park superó importante récord con gran clásico

Linkin Park posee un catálogo lleno de éxitos y poderío brillante. La icónica agrupación ha marcado a toda una generación esde inicio de los 2000, con letras emocionales y sonidos potentes.

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Estas canciones le han ganado un éxito inmortal a la banda, tanto en los escenarios, como también en esta época de ‘streaming’ digital para la música.

Muchas de las composiciones de esta agrupación acumulan un legado histórico, y de hecho, varias de estas canciones poseen cantidades enormes de reproducciones.

Muestra de esto es un importante récord que logró romper el grupo, a partir de uno de sus clásicos más grandes y notables.

Según reveló Spotify a través de sus redes sociales, Linkin Park volvió a convertirse en miembro del ‘Billions Club’. Esta vez gracias a ‘Somewhere I Belong’, una de las canciones más icónicas de la banda.

Este éxito marcó a toda una generación, gracias a su potencia, y también la forma en que fue parte de las composiciones centrales del icónico ‘Meteora’ de 2003.

De acuerdo con Kworb, plataforma digital especializada en la recolección de reproducciones en plataformas de ‘streaming’ digitales, ‘Somewhere I Belong’ acumula 1.033.432.752 de escuchas.

Esto la convierte en la séptima canción de Linkin Park que llega a esta cifra después de ‘In The End’, ‘Numb’, ‘What I’ve Done’, ‘Faint’, ‘Numb/Encore’ y ‘One Step Closer’.

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Por otro lado, la siguiente canción más cercana a conseguir este logro es ‘Crawling’ la que acumula 921.235.880 reproducciones, junto a ‘Bleed It Out’ que acumula 914.936.047.

Sin dudas, cada uno de estos éxitos son muestra total del poderío de Linkin Park, y del enorme legado que posee en una industria que los aclama cada año.