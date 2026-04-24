¡GRATIS y certificado! DANE lanzó cursos de Datos e Información Estadística: Aproveche cierra pronto
El DANE permite llevar a cabo varios cursos virtuales de forma totalmente gratuita y con certificación aprobada.
El DANE permite llevar a cabo varios cursos virtuales de forma totalmente gratuita y con certificación aprobada.
Los cursos virtuales son una gran posibilidad de crecer en áreas de desarrollo personal y conocimiento. Varias instituciones ofrecen esta opción para miles de personas alrededor del mundo, e incluso de forma totalmente gratuita.
Una de ellas es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), donde se está ofertando la posibilidad de adquirir conocimiento en áreas de estadística y datos.
Si esta interesado en este tipo de programas, aquí les contamos los detalles, incluido su proceso de inscripción, el cual cerrará pronto.
La estadística y los datos son una de las áreas más importantes de aprendizaje en la vida. Este conocimiento puede permitir varias facilidades en el día a día, no solo en lo laboral, sino también en la vida cotidiana.
Más noticias: Alcaldía de Bogotá tiene curso gratis en Sistemas Básico: Manejo Windows y ofimática
El DANE consciente de este aspecto ofrece varios cursos para el acceso del ciudadano de manera sumamente sencilla. Esta institución permite cursar en distintas áreas de forma gratuita, y además certificada.
Los cursos que permite disfrutar son:
La gran mayoría de estos cursos tienen duración cercana a las 48 horas de dedicación de manera total, y permiten cursar cada una de sus áreas con gran comodidad y de forma plenamente virtual con certificación.
Más noticias: 6 plataformas con cursos virtuales gratuitos certificados: Ciberseguridad, programación y más
Estos cursos permiten inscripción hasta el próximo 5 de mayo, y si desea inscribirse debe registrarse en el siguiente link, donde también encontrará todos los detalles correspondientes.