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¡GRATIS y certificado! DANE lanzó cursos de Datos e Información Estadística: Aproveche cierra pronto

DANE // Crédito: Getty Images y DANE.

¡GRATIS y certificado! DANE lanzó cursos de Datos e Información Estadística: Aproveche cierra pronto

El DANE permite llevar a cabo varios cursos virtuales de forma totalmente gratuita y con certificación aprobada.

Andrés Contreras

Los cursos virtuales son una gran posibilidad de crecer en áreas de desarrollo personal y conocimiento. Varias instituciones ofrecen esta opción para miles de personas alrededor del mundo, e incluso de forma totalmente gratuita.

Una de ellas es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), donde se está ofertando la posibilidad de adquirir conocimiento en áreas de estadística y datos.

Si esta interesado en este tipo de programas, aquí les contamos los detalles, incluido su proceso de inscripción, el cual cerrará pronto.

DANE lanza cursos de datos y estadística

La estadística y los datos son una de las áreas más importantes de aprendizaje en la vida. Este conocimiento puede permitir varias facilidades en el día a día, no solo en lo laboral, sino también en la vida cotidiana.

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El DANE consciente de este aspecto ofrece varios cursos para el acceso del ciudadano de manera sumamente sencilla. Esta institución permite cursar en distintas áreas de forma gratuita, y además certificada.

Los cursos que permite disfrutar son:

  • Política de Gestión de la Información Estadística
  • Diseño y Construcción de indicadores
  • Proceso estadístico
  • Condiciones para la evaluación de la calidad estadística
  • Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística
  • Clasificaciones Estadísticas Económicas 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C
  • Clasificaciones Estadísticas Sociales 1. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia (CINE A.C.) y Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC)
  • Clasificaciones Estadísticas Sociales 2. Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo Adaptada para Colombia (ICATUS 2016 A.C.) y Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos Adaptada para Colombia
  • Clasificaciones Estadísticas Económicas 2. Clasificación Central de Productos Versión 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.)
  • Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020
  • Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística

¿Hasta cuándo puede inscribirse?

La gran mayoría de estos cursos tienen duración cercana a las 48 horas de dedicación de manera total, y permiten cursar cada una de sus áreas con gran comodidad y de forma plenamente virtual con certificación.

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Estos cursos permiten inscripción hasta el próximo 5 de mayo, y si desea inscribirse debe registrarse en el siguiente link, donde también encontrará todos los detalles correspondientes.

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