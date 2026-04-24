¡GRATIS y certificado! DANE lanzó cursos de Datos e Información Estadística: Aproveche cierra pronto

Los cursos virtuales son una gran posibilidad de crecer en áreas de desarrollo personal y conocimiento. Varias instituciones ofrecen esta opción para miles de personas alrededor del mundo, e incluso de forma totalmente gratuita.

Una de ellas es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), donde se está ofertando la posibilidad de adquirir conocimiento en áreas de estadística y datos.

Si esta interesado en este tipo de programas, aquí les contamos los detalles, incluido su proceso de inscripción, el cual cerrará pronto.

DANE lanza cursos de datos y estadística

La estadística y los datos son una de las áreas más importantes de aprendizaje en la vida. Este conocimiento puede permitir varias facilidades en el día a día, no solo en lo laboral, sino también en la vida cotidiana.

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El DANE consciente de este aspecto ofrece varios cursos para el acceso del ciudadano de manera sumamente sencilla. Esta institución permite cursar en distintas áreas de forma gratuita, y además certificada.

Los cursos que permite disfrutar son:

Política de Gestión de la Información Estadística

Diseño y Construcción de indicadores

Proceso estadístico

Condiciones para la evaluación de la calidad estadística

Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística

Clasificaciones Estadísticas Económicas 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C

Clasificaciones Estadísticas Sociales 1. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia (CINE A.C.) y Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC)

Clasificaciones Estadísticas Sociales 2. Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo Adaptada para Colombia (ICATUS 2016 A.C.) y Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos Adaptada para Colombia

Clasificaciones Estadísticas Económicas 2. Clasificación Central de Productos Versión 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.)

Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020

Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística

¿Hasta cuándo puede inscribirse?

La gran mayoría de estos cursos tienen duración cercana a las 48 horas de dedicación de manera total, y permiten cursar cada una de sus áreas con gran comodidad y de forma plenamente virtual con certificación.

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Estos cursos permiten inscripción hasta el próximo 5 de mayo, y si desea inscribirse debe registrarse en el siguiente link, donde también encontrará todos los detalles correspondientes.