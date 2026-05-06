Vuelve histórico festival que reúne a Mago de Oz, Malagente y otras bandas ¿Cuándo y dónde será?

Los clásicos del rock volverán a sonar en uno de los escenarios más importantes del mundo con icónicas bandas que han hecho historia. En esta oportunidad se dio el cartel oficial de uno de los festivales más destacados, que, pese a estar varios años por fuera de los escenarios, ahora vuelven de la mejor manera con un show que nadie se esperaba, con el Mago de Oz como artista principal.

El reconocido festival Mazarock Fest se va a realizar nuevamente en este 2026 después de pasar más de 43 años desde su última edición, que fue todo un éxito. Además, con el fin de recordar todos los sonidos que eran populares en ese momento y que siguen activos en la actualidad, presentan en el escenario a la popular banda de rock Mago de Oz.

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¿Cuándo se va a realizar el festival ‘Mazarock Fest’ con el Mago de Oz?

Según se dio a conocer por medio de redes sociales, después de 43 años se va a realizar el reconocido festival Mazarock Fest, en donde se van a presentar Mago de Oz, Medina, Azahara, Obús y Barón Rojo. Todos ellos estarían listos para volver a los escenarios el próximo 31 de julio en el Complejo Deportivo en Murcia, España, donde ya se han realizado varios de estos eventos.

La presentación oficial de este evento se va a realizar el próximo 17 de mayo en España, donde ya hay gran expectativa por todo lo que será el gran regreso del show de rock más importante de Murcia. Además, ese mismo día se van a regalar las primeras entradas, destacando lo que será el gran retorno del evento tras más de 40 años, con su última edición que se hizo en 1983.

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Por ahora, no hay mucha información relacionada con todo lo que será el precio de las entradas para este evento, pero se dice que podría estar entre los 40 y los 43 euros por persona. Pero todo esto se confirmaría en los próximos días por medio de las redes sociales oficiales de la agrupación.