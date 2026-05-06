El mejor disco de punk en la historia según expertos; perfecto para escuchar todos los días

El rock, punk y metal siguen siendo géneros que se posicionan en la industria musical con sus sonidos nuevos, pero también por la cantidad de reproducciones que tienen sus sencillos. En esta oportunidad, expertos en el género dieron a conocer cuál es el mejor disco de punk de todos los tiempos, que es perfecto para escuchar todos los días y llenarse de energía.

Maynard James Keenan es uno de los hombres más populares en la industria, quien no solo ayudó a dar vida a importantes bandas de rock, sino que también es el protagonista de varias letras. Gracias a su influencia en todo lo relacionado con música, logró convertirse en uno de los expertos que ahora, en medio de una entrevista con ‘What’s In My Bag’ habla sobre cómo algunos discos marcaron la historia de sus géneros favoritos.

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¿Cuál es el mejor disco de punk de la historia? Esto dicen los expertos

El reconocido artista habló sobre cuáles fueron esos discos que sin duda marcaron su vida, haciendo una pausa en todo lo que fue el trabajo de Minor Threat, la banda que nació en 1984, pero logró hacer historia con sus canciones que generaron varios comentarios.

“Para mí, este disco representa a la perfección todo lo que el movimiento del punk logró mantener: la filosofía de vida y la de toda la comunidad en algo que fue muy influyente para mí en el inicio del género”, aseguró el artista.

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El disco que hizo esta banda sin duda logró resaltar sobre los demás, en especial porque aún en la actualidad sigue influyendo entre los fans del punk y también en aquellos que hasta ahora están empezando en el género.

“Hay cosas que nunca en la vida se vuelven a escuchar; esos álbumes de la juventud no han envejecido bien, algunos no tienen mucho que ofrecer, pues siempre iban detrás de todo el contexto, dónde estabas, tu edad y lo que te rodeaba, pero este brillaba con luz propia y te transformaba”, mencionó.

Las canciones de Minor Threat tienen más de 2.5 millones de reproducciones en YouTube, así que es considerada una de las más populares entre los amantes del género en todo el mundo. Quienes resaltan mucho la energía y los sonidos de la banda.